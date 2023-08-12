Белгородец едва не лишился глаза из-за «неприличного жеста»

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
22-летнего жителя Белгородского района избили из-за того, что он якобы показал неприличный жест. В полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним в больницу поступил пациент с кровоподтёками и серьёзной травмой глаза.
Как выяснили правоохранители, молодой человек пострадал в ходе конфликта, который произошёл на улице. Под подозрение в избиении попал 20-летний местный житель.
По предварительным данным, потерпевший ехал по Драгунскому и увидел компанию знакомых. По словам парня, он помахал приятелям. Подозреваемый же утверждает, что белгородец показал им неприличный жест.
Компания возмутилась, села в машину и догнала потерпевшего. Во время завязавшейся ссоры оппонент ударил молодого человека в глаз, а затем ударил несколько раз по голове и туловищу.
Против 20-летнего жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.