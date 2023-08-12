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Белгородец едва не лишился глаза из-за «неприличного жеста»

Белгородец едва не лишился глаза из-за «неприличного жеста»

12 августа 2023, 12:24
Фото: 1MI
На 22-летнего парня напали из-за того, что он якобы показал неприличный жест. Сам потерпевший утверждает, что просто помахал знакомым. Подробности сообщили в региональном УМВД.

22-летнего жителя Белгородского района избили из-за того, что он якобы показал неприличный жест. В полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним в больницу поступил пациент с кровоподтёками и серьёзной травмой глаза.

Как выяснили правоохранители, молодой человек пострадал в ходе конфликта, который произошёл на улице. Под подозрение в избиении попал 20-летний местный житель.

По предварительным данным, потерпевший ехал по Драгунскому и увидел компанию знакомых. По словам парня, он помахал приятелям. Подозреваемый же утверждает, что белгородец показал им неприличный жест.

Компания возмутилась, села в машину и догнала потерпевшего. Во время завязавшейся ссоры оппонент ударил молодого человека в глаз, а затем ударил несколько раз по голове и туловищу.

Против 20-летнего жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Драгунское#Уголовное дело#Происшествия#Побои#Избиение#Травма#Полиция
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