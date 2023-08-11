В крымском лагере вспыхнул скандал из-за орущей на белгородских детей вожатой

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Минобразования Крыма уже отреагировало на инцидент и заявило об отстранении эмоциональной девушки от работы, проводится служебная проверка. В комментариях в сетях к ролику дети защищают вожатую и называют произошедшее шуткой.
Сама Мария удалила свой телеграм-канал, где выкладывала видео, и записала видеообращение с извинениями. В нём она сказала, что не собиралась никого оскорблять, «была на пике нервного срыва и не понимала, что говорила». От родителей отдыхающих детей жалоб пока не поступало, что удивительно.
Напомним, это уже не первое упоминание о «Мультфильме» в информационном поле за последние несколько дней. 115 шебекинских детей приехали в лагерь только 7 августа, на месте восемь человек почувствовали себя плохо и попали в изолятор под наблюдение врачей.