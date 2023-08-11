В крымском лагере вспыхнул скандал из-за орущей на белгородских детей вожатой

Сама Мария удалила свой телеграм-канал, где выкладывала видео, и записала видеообращение с извинениями. В нём она сказала, что не собиралась никого оскорблять, «была на пике нервного срыва и не понимала, что говорила». От родителей отдыхающих детей жалоб пока не поступало, что удивительно.