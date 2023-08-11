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В крымском лагере вспыхнул скандал из-за орущей на белгородских детей вожатой

В крымском лагере вспыхнул скандал из-за орущей на белгородских детей вожатой

11 августа 2023, 16:01
Фото: Midjourney
В сети распространяется видеоролик из крымского лагеря «Мультфильм», где отдыхают дети из Шебекино Белгородской области. На записи вожатая по имени Мария кричит на детей, оскорбляет их и угрожает убить, после чего заявляет, что ненавидит их. Видео опубликовал телеграм-канал «Шёпот Шебекино».
Сюжет
Дети

Минобразования Крыма уже отреагировало на инцидент и заявило об отстранении эмоциональной девушки от работы, проводится служебная проверка. В комментариях в сетях к ролику дети защищают вожатую и называют произошедшее шуткой. 

Сама Мария удалила свой телеграм-канал, где выкладывала видео, и записала видеообращение с извинениями. В нём она сказала, что не собиралась никого оскорблять, «была на пике нервного срыва и не понимала, что говорила». От родителей отдыхающих детей жалоб пока не поступало, что удивительно. 

Напомним, это уже не первое упоминание о «Мультфильме» в информационном поле за последние несколько дней. 115 шебекинских детей приехали в лагерь только 7 августа, на месте восемь человек почувствовали себя плохо и попали в изолятор под наблюдение врачей.

Белгородские дети попали в изолятор в крымском лагере «Мультфильм»
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#Кристина Семенчук#Крым#Происшествия#Дети#Детский лагерь#Мультфильм#Скандал#Вожатая
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