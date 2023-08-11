В двух дочках «Агро-Белогорья» сменили директора, работавшего со дня их открытия

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Олеся Дмитрова, занимавшая пост директора в «Лтд Агро-Белогорье» с марта 2016 года, покинула должность. Она руководила фирмой со дня её основания. Также Дмитрова оставила должность директора в «ТД Агро-Белогорья»: этой фирмой она руководила с июня 2009 года, практически с момента её открытия в 2007 году.
Вместо неё, согласно данным СПАРК «Интерфакс», с 8 августа обязанности руководителя взял на себя Сергей Бондаренко — в обеих компаниях сразу. Известно, что он также является директором «ТД Сады Белогорья».
Отметим, что учредителем головной компании «Агро-Белогорье» является бизнесмен Владимир Зотов.
Компания «Лтд Агро-Белогорье» зарегистрирована в Белгородской области в 2016 году. Сфера её деятельности — оптовая торговля мясом, в том числе мясом птицы и субпродуктами. По итогам 2022 года выручка фирмы составила 127 млн рублей, чистая прибыль — 2 млн рублей.
Что касается «ТД Агро-Белогорья», то эта фирма функционирует в регионе с 2007 года. С момента открытия ею два года руководила соратница Зотова Лариса Ковалёва. Сфера деятельности фирмы — оптовая торговля мясом. Выручка по итогам 2022 года составила 30 млрд рублей.