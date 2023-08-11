В двух дочках «Агро-Белогорья» сменили директора, работавшего со дня их открытия

Олеся Дмитрова, занимавшая пост директора в «Лтд Агро-Белогорье» с марта 2016 года, покинула должность. Она руководила фирмой со дня её основания. Также Дмитрова оставила должность директора в «ТД Агро-Белогорья»: этой фирмой она руководила с июня 2009 года, практически с момента её открытия в 2007 году.