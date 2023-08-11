В ДТП с такси в Белгороде пострадали семь человек

Напомним, что накануне в Белгороде произошло два ДТП на одном и том же перекрёстке в центре города. Под колёса КамАЗа попала пешеход, а спустя время внедорожник на большой скорости врезался в бок легковой машины. Обе аварии произошли на пересечении проспекта Славы и улицы Белгородского полка.