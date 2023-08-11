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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Авария с участием такси в Белгороде

В ДТП с такси в Белгороде пострадали семь человек

11 августа 2023, 07:43
Фото: группа "Медицина катастроф Белгородской области" в ВК
Авария с участием такси в Белгороде
Авария произошла утром в районе «Леруа Мерлен». В группе региональной медицины катастроф сообщили, что один из пострадавших — ребёнок.
Сюжет
ДТП

Утром 11 августа в Белгороде произошло жёсткое ДТП. В районе «Леруа Мерлен» столкнулись две машины. Судя по фотографиям, один из участников аварии — автомобиль такси.

По информации медицины катастроф, в ДТП пострадали семь человек. Один из тех, кому понадобилась медпомощь, — ребёнок.

Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, что накануне в Белгороде произошло два ДТП на одном и том же перекрёстке в центре города. Под колёса КамАЗа попала пешеход, а спустя время внедорожник на большой скорости врезался в бок легковой машины. Обе аварии произошли на пересечении проспекта Славы и улицы Белгородского полка.

Авария с участием такси в БелгородеАвария с участием такси в Белгороде
Авария с участием такси в БелгородеАвария с участием такси в Белгороде
Авария с участием такси в БелгородеАвария с участием такси в Белгороде
Авария с участием такси в Белгороде
Фото: группа "Медицина катастроф Белгородской области" в ВК
На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТП
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#Инна Рогова#ДТП#Авария#Леруа мерлен#Такси#Пострадавшие#Медицина катастроф#Происшествия#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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