В ДТП с такси в Белгороде пострадали семь человек

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Утром 11 августа в Белгороде произошло жёсткое ДТП. В районе «Леруа Мерлен» столкнулись две машины. Судя по фотографиям, один из участников аварии — автомобиль такси.
По информации медицины катастроф, в ДТП пострадали семь человек. Один из тех, кому понадобилась медпомощь, — ребёнок.
Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали.
Напомним, что накануне в Белгороде произошло два ДТП на одном и том же перекрёстке в центре города. Под колёса КамАЗа попала пешеход, а спустя время внедорожник на большой скорости врезался в бок легковой машины. Обе аварии произошли на пересечении проспекта Славы и улицы Белгородского полка.