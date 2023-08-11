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В Белгородской области заключили под стражу извращенца-педофила

В Белгородской области заключили под стражу извращенца-педофила

11 августа 2023, 17:58
Фото: 1MI
53-летний мужчина совершал непристойности в присутствии детей. Всё происходило в общественном месте посёлка Волоконовка Белгородской области. Видеозапись очевидцы выложили в интернете, рассказали в СУ СКР по Белгородской области.
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Следком

По данным следствия, преступление, заснятое на видео, произошло 3 августа 2023 года. Выяснилось, что это был не единственный эпизод «развлечений» задержанного с детьми в Волоконовке.

На мужчину завели уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, обвинение уже предъявлено, мужчину заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следком просит граждан, пострадавших от действий извращенка, позвонить по телефону (4722) 739-104. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.

Напомним, в начале августа в Разумном под Белгородом 42-летний мужчина изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку из многодетной семьи. Он задержан и остаётся под стражей, срок заключения истекает 6 октября.

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#Кристина Семенчук#Извращенец#Педофил#Под стражей#Следком#Общество#Волоконовка#Белгородская область
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