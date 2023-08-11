В Белгородской области заключили под стражу извращенца-педофила

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
По данным следствия, преступление, заснятое на видео, произошло 3 августа 2023 года. Выяснилось, что это был не единственный эпизод «развлечений» задержанного с детьми в Волоконовке.
На мужчину завели уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, обвинение уже предъявлено, мужчину заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Следком просит граждан, пострадавших от действий извращенка, позвонить по телефону (4722) 739-104. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.
Напомним, в начале августа в Разумном под Белгородом 42-летний мужчина изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку из многодетной семьи. Он задержан и остаётся под стражей, срок заключения истекает 6 октября.