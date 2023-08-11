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Published Сегодня, 17:30

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В Белгородском районе запустили марафон для семей участников СВО

В Белгородском районе запустили марафон для семей участников СВО

11 августа 2023, 17:30
Фото: Midjourney
Белгородская НКО, которую возглавляет Евгения Кулик, выиграла конкурс Фонда президентских грантов и получила средства на реализацию комплекса мероприятий для семей участников СВО, рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев.
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СВО

Некоммерческая организация запустила культурный марафон под названием «ZOV семей». Он включает увлекательные семейные соревнования, рассчитанные как для отдельных семей, так и для больших групп участников. Они будут состязаться в логике, скорости реакции, посетят мастер-классы декоративно-прикладного искусства, совмещённые с методами арт-терапии. Сообщается, что в рамках марафона смогут раскрыть свой потенциал люди с совершенно разными способностями.

По данным Фонда президентских грантов, на реализацию проекта выделено 742 тыс. рублей, размер гранта составил почти полмиллиона рублей. Проходить марафон будет до конца 2023 года и призван снять психологическое напряжение в семьях, члены которых ушли на СВО.

Марафон будет проходить по выходным дням. Для уточнения информации о мероприятиях, которые проводятся в Белгородском районе для семей участников специальной военной операции, можно позвонить по номеру (4722) 39-10-42.

Тем временем Белгородская область ищет деньги, чтобы заплатить строителям, восстанавливающим Шебекино после обстрелов. Регион взял кредит на сумму 200 млн рублей для этих целей, где взять еще 700 млн — пока непонятно. Власти рассчитывают на помощь федерального центра.

Белгородские власти ищут деньги на выплаты рабочим за восстановление Шебекино
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#СВО#Марафон#Участник СВО#Семьи#Общество
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