В Белгородском районе запустили марафон для семей участников СВО

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Некоммерческая организация запустила культурный марафон под названием «ZOV семей». Он включает увлекательные семейные соревнования, рассчитанные как для отдельных семей, так и для больших групп участников. Они будут состязаться в логике, скорости реакции, посетят мастер-классы декоративно-прикладного искусства, совмещённые с методами арт-терапии. Сообщается, что в рамках марафона смогут раскрыть свой потенциал люди с совершенно разными способностями.
По данным Фонда президентских грантов, на реализацию проекта выделено 742 тыс. рублей, размер гранта составил почти полмиллиона рублей. Проходить марафон будет до конца 2023 года и призван снять психологическое напряжение в семьях, члены которых ушли на СВО.
Марафон будет проходить по выходным дням. Для уточнения информации о мероприятиях, которые проводятся в Белгородском районе для семей участников специальной военной операции, можно позвонить по номеру (4722) 39-10-42.
Тем временем Белгородская область ищет деньги, чтобы заплатить строителям, восстанавливающим Шебекино после обстрелов. Регион взял кредит на сумму 200 млн рублей для этих целей, где взять еще 700 млн — пока непонятно. Власти рассчитывают на помощь федерального центра.