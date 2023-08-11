В Белгородском районе запустили марафон для семей участников СВО

Некоммерческая организация запустила культурный марафон под названием «ZOV семей». Он включает увлекательные семейные соревнования, рассчитанные как для отдельных семей, так и для больших групп участников. Они будут состязаться в логике, скорости реакции, посетят мастер-классы декоративно-прикладного искусства, совмещённые с методами арт-терапии. Сообщается, что в рамках марафона смогут раскрыть свой потенциал люди с совершенно разными способностями.