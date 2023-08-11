Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В белгородском минэкономразвития назначили врио министра

В белгородском минэкономразвития назначили врио министра

11 августа 2023, 14:47
Фото: 1MI
Максим Гусев стал временно исполняющим обязанности министра экономразвития и промышленности региона. Соответствующие изменения появились на сайте правительства, обратило внимание издание «Открытый Белгород».

Максим Гусев стал временно исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Белгородской области. Соответствующие изменения уже есть на сайте регионального правительства. В ЕГРЮЛ указано, что запись о Гусеве как о врио внесли 10 августа.

Ранее Гусев занимал пост заместителя министра и являлся начальником департамента инвестиций и инноваций минэкономразвития и промышленности региона. Место начальника данного департамента на сегодняшний день остаётся вакантным.

Минэкономразвития до Гусева возглавляла Зоя Астанкова. В этой должности она проработала менее полугода. До её назначения пост министра пустовал в течение девяти месяцев. О причинах ухода Астанковой не сообщалось.

Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-ПетербургеВ Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики
#Таисия Некрасова#Кадровые назначения#Правительство области#Белгородская область#Минэкономразвития#Политика#Максим Гусев#Зоя астанкова
Подпишитесь
Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции
Сегодня, 12:59
Внезапное нападение: в чём обвиняют офицеров после атаки ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 07:07
Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева
Сегодня, 09:03
В крымском лагере вспыхнул скандал из-за орущей на белгородских детей вожатой
Сегодня, 16:01
Под Белгородом из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник
Сегодня, 14:30