В белгородском минэкономразвития назначили врио министра

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Максим Гусев стал временно исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Белгородской области. Соответствующие изменения уже есть на сайте регионального правительства. В ЕГРЮЛ указано, что запись о Гусеве как о врио внесли 10 августа.
Ранее Гусев занимал пост заместителя министра и являлся начальником департамента инвестиций и инноваций минэкономразвития и промышленности региона. Место начальника данного департамента на сегодняшний день остаётся вакантным.
Минэкономразвития до Гусева возглавляла Зоя Астанкова. В этой должности она проработала менее полугода. До её назначения пост министра пустовал в течение девяти месяцев. О причинах ухода Астанковой не сообщалось.