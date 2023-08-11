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В Белгородэнерго завершился I конкурс видеороликов к 80-летию освобождения Белгорода

В Белгородэнерго завершился I конкурс видеороликов к 80-летию освобождения Белгорода

11 августа 2023, 11:20
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подвели итоги первого конкурса видеороликов, приуроченного к 80-летию освобождения Белгорода.

Инициатором проведения творческого состязания выступил Совет молодежи филиала. По задумке организаторов, в коротком видеоролике участники должны были рассказать о своем любимом месте на карте областного центра.

В конкурсную комиссию поступило 11 видеоработ. В число лучших и наиболее популярных мест для прогулок и отдыха вошли памятник Князю Владимиру, Гражданский проспект, Свято-Троицкий бульвар, Ротонда, памятник белгородским волейболистам, парк Победы, набережная реки Везёлка, урочища «Сосновка» и «Массив», «Монастырский лес» и даже стадион БГТУ им. В. Г. Шухова.

Каждую работу жюри оценило по десятибалльной системе, обращая внимание на критерии: соответствие содержания заявленной тематике, техника и качество исполнения, оригинальность и информативность. В итоге в тройку лучших вошли ролики о Гражданском проспекте, Парке Победы и памятнике волейболистам. Все участники получили грамоты и сувениры.

Было принято решение расширить географию конкурса и рассказать о прекрасных местах и достопримечательностях в районах Белгородской области.

«Этот год в компании проходит под знаком молодого специалиста. Мы стараемся развивать не только профессиональные умения и навыки сотрудников, но и воспитывать творческих, разносторонне развитых людей, готовых пробовать себя в разных направлениях деятельности. У нас много яркой, талантливой молодежи и наша задача подержать ее в дальнейшем развитии», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Общество#Белгородэнерго#Гражданский проспект#Парк Победы#Молодые специалисты
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