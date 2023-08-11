В Белгородэнерго завершился I конкурс видеороликов к 80-летию освобождения Белгорода

«Этот год в компании проходит под знаком молодого специалиста. Мы стараемся развивать не только профессиональные умения и навыки сотрудников, но и воспитывать творческих, разносторонне развитых людей, готовых пробовать себя в разных направлениях деятельности. У нас много яркой, талантливой молодежи и наша задача подержать ее в дальнейшем развитии», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.