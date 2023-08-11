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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Граффити

В Белгороде молодёжь разрисует здания, но в этот раз легально

11 августа 2023, 10:25
Фото: 1MI
Граффити

Белгород украсят новыми граффити в рамках фестиваля «Движение 2.0»

Художники распишут фасады культурного центра «Октябрь» и ЦМИ, а также стену у опоры ЛЭП «Лев и орёл» в областном центре. Об этом сообщает городская администрация.

Фестиваль граффити «Движение 2.0» стартовал сегодня, 11 августа, и завершится в это воскресенье. Художники из Москвы, Воронежа, Орла, Сургута, Полярных Зорь, Старого Оскола и Белгорода по традиции распишут фасады «Октября» и Центра молодёжных инициатив, а также стену в районе ЛЭП.

Гости фестиваля на обновлённом пляже также смогут посетить зумбу-вечеринку, DJ-сеты, выступления артистов, увидеть роспись автомобиля и автобуса от граффити-райтеров.

Возрастное ограничение: 0+

Летом 2022 года, напомним, в рамках фестиваля в Белгороде появилось 48 новых граффити. Новые изображения можно было увидеть на набережной в районе ЛЭП, в скейт-парке, на фасаде ЦМИ. В событии приняли участие художники из Белгорода, Липецка, Тулы, Ярославля, Краснодара и Санкт-Петербурга.

Афиша фестиваля граффити в БелгородеАфиша фестиваля граффити в Белгороде
Афиша фестиваля граффити в Белгороде
Фото: сообщество в ВК «Администрация города Белгорода»
Как открывали фестиваль граффити «ДВИЖение» в Белгороде
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#Таисия Некрасова#Фестиваль#Фестиваль граффити#Граффити#Художники#Город#Молодежь#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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