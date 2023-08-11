В Белгороде молодёжь разрисует здания, но в этот раз легально

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Фестиваль граффити «Движение 2.0» стартовал сегодня, 11 августа, и завершится в это воскресенье. Художники из Москвы, Воронежа, Орла, Сургута, Полярных Зорь, Старого Оскола и Белгорода по традиции распишут фасады «Октября» и Центра молодёжных инициатив, а также стену в районе ЛЭП.
Гости фестиваля на обновлённом пляже также смогут посетить зумбу-вечеринку, DJ-сеты, выступления артистов, увидеть роспись автомобиля и автобуса от граффити-райтеров.
Возрастное ограничение: 0+
Летом 2022 года, напомним, в рамках фестиваля в Белгороде появилось 48 новых граффити. Новые изображения можно было увидеть на набережной в районе ЛЭП, в скейт-парке, на фасаде ЦМИ. В событии приняли участие художники из Белгорода, Липецка, Тулы, Ярославля, Краснодара и Санкт-Петербурга.