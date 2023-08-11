В Белгороде молодёжь разрисует здания, но в этот раз легально

Летом 2022 года, напомним, в рамках фестиваля в Белгороде появилось 48 новых граффити. Новые изображения можно было увидеть на набережной в районе ЛЭП, в скейт-парке, на фасаде ЦМИ. В событии приняли участие художники из Белгорода, Липецка, Тулы, Ярославля, Краснодара и Санкт-Петербурга.