Стали известны подробности ДТП с такси в Белгороде

По информации госавтоинспекторов, сегодня, 11 августа, около 8:40 35-летний водитель Renault выехал на встречную полосу. Произошло это около дома №64б по улице Щорса. Иномарка столкнулась с Volkswagen, за рулём которого был 42-летний автомобилист.