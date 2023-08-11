Стали известны подробности ДТП с такси в Белгороде

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Стали известны новые подробности ДТП с участием такси в Белгороде в районе «Леруа Мерлен». Столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, в том числе ребёнок.
По информации госавтоинспекторов, сегодня, 11 августа, около 8:40 35-летний водитель Renault выехал на встречную полосу. Произошло это около дома №64б по улице Щорса. Иномарка столкнулась с Volkswagen, за рулём которого был 42-летний автомобилист.
Пострадали оба водителя, три пассажира Volkswagen и два пассажира Renault, в частности, девятилетний ребёнок. Всех их госпитализировали. Сотрудники ГАИ устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
О том, что произошло ДТП с семью пострадавшими, сообщалось сегодня утром. На месте происшествия работали сотрудники медицины катастроф.