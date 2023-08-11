Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Авария с участием такси в Белгороде

Стали известны подробности ДТП с такси в Белгороде

11 августа 2023, 10:08
Фото: группа "Медицина катастроф Белгородской области" в ВК
Авария с участием такси в Белгороде

В МВД сообщили подробности утреннего ДТП с такси в Белгороде

Авария произошла утром в районе «Леруа Мерлен». Всех пострадавших госпитализировали. Причиной аварии стал выезд на встречку, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Стали известны новые подробности ДТП с участием такси в Белгороде в районе «Леруа Мерлен». Столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, в том числе ребёнок.

По информации госавтоинспекторов, сегодня, 11 августа, около 8:40 35-летний водитель Renault выехал на встречную полосу. Произошло это около дома №64б по улице Щорса. Иномарка столкнулась с Volkswagen, за рулём которого был 42-летний автомобилист.

Пострадали оба водителя, три пассажира Volkswagen и два пассажира Renault, в частности, девятилетний ребёнок. Всех их госпитализировали. Сотрудники ГАИ устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

О том, что произошло ДТП с семью пострадавшими, сообщалось сегодня утром. На месте происшествия работали сотрудники медицины катастроф.

В ДТП с такси в Белгороде пострадали семь человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно о пострадавших в двух ДТП на одном перекрёстке в Белгороде?На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТПМужчина погиб, девочка-подросток пострадала: итоги двух ДТП в Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#ДТП#Происшествия#Такси#Автомобиль#Гаи#Водитель#Пострадавшие#Пассажиры#Подробности#Город#Новости Белгорода
Подпишитесь
Стали известны фамилии задержанных за взятки на 60 млн рублей белгородских чиновников
Сегодня, 10:19
Внезапное нападение: в чём обвиняют офицеров после атаки ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 07:07
Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева
Сегодня, 09:03
Один глааврач будет руководить двумя психбольницами в Белгородской области
Сегодня, 07:24
Можно ли чиновникам из Белгорода пользоваться телефонами Apple?
Сегодня, 07:38
В Белгородэнерго завершился I конкурс видеороликов к 80-летию освобождения Белгорода
Сегодня, 11:20