Шебекинцы после гибели ребёнка пожаловались на не работающие на пляже камеры

«8 августа в городе Шебекино на городском пляже произошёл несчастный случай — утонул мой ребёнок. Как оказалось, камеры на городском пляже не работают, а стоят муляжи. Чем занимались в это время спасатели? Пожалуйста, помогите разобраться в этой ситуации!» — пишет горожанин.