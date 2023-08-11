Шебекинцы после гибели ребёнка пожаловались на не работающие на пляже камеры

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Жители Шебекино просят обратить внимание на неработающие камеры на городском пляже. Обращение появилось после трагедии, когда утонул ребёнок.
«8 августа в городе Шебекино на городском пляже произошёл несчастный случай — утонул мой ребёнок. Как оказалось, камеры на городском пляже не работают, а стоят муляжи. Чем занимались в это время спасатели? Пожалуйста, помогите разобраться в этой ситуации!» — пишет горожанин.
Шебекинцу ответил глава горокруга Владимир Жданов. По словам чиновника, в истории с гибелью мальчика разбираются правоохранительные органы. Также Жданов пояснил, почему не работают камеры.
Видеокамеры, которые установлены на набережной вблизи спасательного поста, стационарные и работоспособны, но в результате обстрела территории города Шебекино вся сеть оптического волокна повреждена. Сейчас прорабатывается вопрос о полном восстановлении системы видеонаблюдения с учётом покрытия всех зон пребывания жителей.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Напомним, трагедия с ребёнком произошла 8 августа. 8-летний мальчик вместе со знакомым своей матери отправился купаться на городской пляж. Сопровождающий отвлёкся. Спустя время тело школьника вытащили со дна реки.