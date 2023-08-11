Российские волейболисты поборются за миллион на песке

Игры проходят на площади имени Ленина и на стадионе им. Ленина. 11 августа проводят матчи одной восьмой и одной четвёртой финала. Победители сойдутся в очном противостоянии. Так определят полуфиналистов в мужских и женских командах, пишет издание.