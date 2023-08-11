Российские волейболисты поборются за миллион на песке

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Российские волейболисты на песке смогут побороться за 1 млн рублей. 9 августа в Орле стартовал XIII этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
Игры проходят на площади имени Ленина и на стадионе им. Ленина. 11 августа проводят матчи одной восьмой и одной четвёртой финала. Победители сойдутся в очном противостоянии. Так определят полуфиналистов в мужских и женских командах, пишет издание.
В департаменте физической культуры и спорта уточнили, что игры полуфинала пройдут 13 августа. После них состоится и финал.
Ранее экс-мэр Белгорода Антон Иванов предложил установить волейбольную площадку на Соборной площади. За это бывший градоначальник получил волну критики. Объект мог появиться в Центральном парке.