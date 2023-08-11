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Российские волейболисты поборются за миллион на песке

Российские волейболисты поборются за миллион на песке

11 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
В Орле продолжается XIII этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Подробности сообщает «Орелtimes».

Российские волейболисты на песке смогут побороться за 1 млн рублей. 9 августа в Орле стартовал XIII этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Игры проходят на площади имени Ленина и на стадионе им. Ленина. 11 августа проводят матчи одной восьмой и одной четвёртой финала. Победители сойдутся в очном противостоянии. Так определят полуфиналистов в мужских и женских командах, пишет издание.

В департаменте физической культуры и спорта уточнили, что игры полуфинала пройдут 13 августа. После них состоится и финал.

Ранее экс-мэр Белгорода Антон Иванов предложил установить волейбольную площадку на Соборной площади. За это бывший градоначальник получил волну критики. Объект мог появиться в Центральном парке.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Орёл#Антон Иванов#Волейбол#Спорт#Пляжный волейбол#Чемпионат России#Полуфинал#Финал
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