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В новом ресторане Зотова в Белгороде уже сменили директора

Ресторан ещё не открыли, а директора уже поменяли: в зотовской «Иве» — перестановки

11 августа 2023, 14:13
Фото: Bel.ru

В новом ресторане Зотова в Белгороде уже сменили директора

Компания Владимира Зотова «Ривьера-Сити», которая планирует открыть ресторан «Ива» в парке Победы, сменила директора. Кадровая перестановка произошла 9 августа.

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», в «Ривьера-Сити» произошли кадровые перестановки. Вера Горина, руководившая компанией с момента её открытия в октябре прошлого года, покинула пост директора. Вместо неё руководителем фирмы стала Ольга Литягина.

Компанию «Ривьера-Сити» зарегистрировали в 2022 году на ул. Харьковской, 8А в Белгороде — это адрес офиса «Агро-Белогорья» в парке Победы. Отрасль — деятельность ресторанов и кафе с полным обслуживанием. Бенефициар — Владимир Зотов: он владеет 85% в УК фирмы. Остальная часть принадлежит Дмитрию Макарову.

Фирма планирует открыть ресторан «Ива» в парке Победы. Какие-либо комментарии по данному поводу руководство компании давать отказывается, мотивируя это «коммерческой тайной». Тем не менее, вывеска с названием комплекса уже появилась на здании.

Появится ли ресторан Зотова «Ива» в парке Победы в Белгороде?
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#Артем Черненко#Ресторан#Ривьера-Сити#Открытие#Ива#Кадровые перестановки#Владимир зотов#Общество#Белгородский бизнес
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