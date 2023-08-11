Ресторан ещё не открыли, а директора уже поменяли: в зотовской «Иве» — перестановки

Компанию «Ривьера-Сити» зарегистрировали в 2022 году на ул. Харьковской, 8А в Белгороде — это адрес офиса «Агро-Белогорья» в парке Победы. Отрасль — деятельность ресторанов и кафе с полным обслуживанием. Бенефициар — Владимир Зотов: он владеет 85% в УК фирмы. Остальная часть принадлежит Дмитрию Макарову.