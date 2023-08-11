Ресторан ещё не открыли, а директора уже поменяли: в зотовской «Иве» — перестановки

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», в «Ривьера-Сити» произошли кадровые перестановки. Вера Горина, руководившая компанией с момента её открытия в октябре прошлого года, покинула пост директора. Вместо неё руководителем фирмы стала Ольга Литягина.
Компанию «Ривьера-Сити» зарегистрировали в 2022 году на ул. Харьковской, 8А в Белгороде — это адрес офиса «Агро-Белогорья» в парке Победы. Отрасль — деятельность ресторанов и кафе с полным обслуживанием. Бенефициар — Владимир Зотов: он владеет 85% в УК фирмы. Остальная часть принадлежит Дмитрию Макарову.
Фирма планирует открыть ресторан «Ива» в парке Победы. Какие-либо комментарии по данному поводу руководство компании давать отказывается, мотивируя это «коммерческой тайной». Тем не менее, вывеска с названием комплекса уже появилась на здании.