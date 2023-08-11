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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:03

Проезд вдоль спортивного кластера в Белгороде отремонтируют за 1,5 млн рублей

Проезд вдоль спортивного кластера в Белгороде отремонтируют за 1,5 млн рублей

11 августа 2023, 06:03
Фото: 1MI
Речь идёт о дороге рядом с кластером на улице Белинского. Подрядчик ещё не выбран. Тендер за оказание ремонтных услуг появился на сайте госзакупок.

В Белгороде отремонтируют проезд вдоль спортивного кластера на улице Белинского. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работы, установить бортовые камни, оборудовать съезд из асфальтобетона и проезд из асфальтогранулята, выполнить буферную зону из плитки, а также заняться озеленением.

Заказчиком выступило управление капитального строительства администрации Белгорода.

Сроки ремонта ещё не определены. Гарантийный срок на все виды работ составит не менее шести лет.

На ремонт готовы потратить 1,5 млн рублей из городского бюджета.

Предполагается, что спортивный кластер в Белгороде будет включать крытый футбольный манеж с искусственным покрытием и два футбольных поля на улице, ФОК со спортзалом с трибунами на 400 мест, центр адаптивных видов спорта, стрелковый тир.

Строительство центра адаптивных видов спорта уже завершено. Учреждение планируют открыть 15 сентября. Его площадь составляет 4000 м², здесь есть несколько залов. Здание находится рядом с ботаническим садом.

Ранее губернатор Гладков раскритиковал беговые дорожки на стадионе рядом с новым центром. Теперь подрядчику предстоит их переделать.

Ремонт проезда вдоль спортивного кластера в Белгороде Ремонт проезда вдоль спортивного кластера в Белгороде
Ремонт проезда вдоль спортивного кластера в Белгороде
Фото: схема из документации закупки
Вячеслав Гладков забраковал беговые дорожки на новом стадионе в Белгороде
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