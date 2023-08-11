Проезд вдоль спортивного кластера в Белгороде отремонтируют за 1,5 млн рублей

В Белгороде отремонтируют проезд вдоль спортивного кластера на улице Белинского. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работы, установить бортовые камни, оборудовать съезд из асфальтобетона и проезд из асфальтогранулята, выполнить буферную зону из плитки, а также заняться озеленением.