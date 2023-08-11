Приём документов прекращён? Шебекинцам объяснили, что будет с выплатами

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Власти объяснили прекращение приёма документов по фактическому проживанию в Шебекинском горокруге для последующего получения выплат. Принимать их перестали с 10 августа. Это вызвало недоумение у шебекинцев.
«Подскажите, пожалуйста, а как это понимать? Жданов публично заявлял, что прекращать рассмотрение документов на выплаты не будут», — написала одна из местных жительниц.
Шебекинцы удивились. Как они утверждают, глава округа Владимир Жданов говорил, что определённого срока подачи документов нет. Ещё одна женщина писала о том, что их просят донести документы — то есть подать заявление повторно.
«Сами-то все выплаты получили, а нас футболят, как хотят! Первое заявление чудесным образом пропало, второе проверяли месяц, теперь надо нести третье, а уже как бы всё. Что за издевательство?» — пишет жительница Шебекинского округа.
Некоторые комментаторы говорят, что для признания фактического проживания, судя по всему, придётся обращаться в суд. А ещё, по их словам, прошло две недели после заявлений о неопределённых сроках, и приём документов закончился. Примечательно, что Жданов ранее действительно говорил, что сроки не определены.
«Каких-то сроков мы не ограничивали. Понимаем, что у нас может возникнуть необходимость повторной подачи заявлений, повторного рассмотрения комиссией тех документов, которые уже были рассмотрены», — заявил чиновник в ходе одного из своих прямых эфиров.
Интересно, что на претензии шебекинцев отвечали и в региональном оперштабе. Правда, ответ вскоре по неизвестной причине удалили.
В итоге Владимир Жданов всё-таки решил прояснить ситуацию.
Информация о том, что приём документов в комиссию завершается: думаю, что многие из вас её видели или слышали. Количество обращений в целом снизилось, сотрудники управления соцзащиты работают с заявлениями. С заявлениями, которые были сданы ранее. Проводится работа по завершению процесса перечисления выплат тем жителям, чьи заявления комиссия ранее рассмотрела. Сегодня [11 августа — прим. ред.] приём документов от жителей завершается, а уже с понедельника комиссия начнёт информировать жителей о результатах работы в целом.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга