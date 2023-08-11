Приём документов прекращён? Шебекинцам объяснили, что будет с выплатами

Некоторые комментаторы говорят, что для признания фактического проживания, судя по всему, придётся обращаться в суд. А ещё, по их словам, прошло две недели после заявлений о неопределённых сроках, и приём документов закончился. Примечательно, что Жданов ранее действительно говорил, что сроки не определены.