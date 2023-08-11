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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:34

Жданов объяснил прекращение приёма документов по выплатам шебекинцам

Приём документов прекращён? Шебекинцам объяснили, что будет с выплатами

11 августа 2023, 08:29
Фото: 1MI

Жданов объяснил прекращение приёма документов по выплатам шебекинцам

С 10 августа приём документов по фактическому проживанию в Шебекинском горокруге прекратился — об этом говорилось в соответствующем объявлении. Новость вызвала недоумение среди шебекинцев. Решение объяснил глава муниципалитета Владимир Жданов.
Сюжет
Выплаты

Власти объяснили прекращение приёма документов по фактическому проживанию в Шебекинском горокруге для последующего получения выплат. Принимать их перестали с 10 августа. Это вызвало недоумение у шебекинцев.

«Подскажите, пожалуйста, а как это понимать? Жданов публично заявлял, что прекращать рассмотрение документов на выплаты не будут», — написала одна из местных жительниц.

Объявление о прекращении приёма документовОбъявление о прекращении приёма документов
Объявление о прекращении приёма документов
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

Шебекинцы удивились. Как они утверждают, глава округа Владимир Жданов говорил, что определённого срока подачи документов нет. Ещё одна женщина писала о том, что их просят донести документы — то есть подать заявление повторно.

«Сами-то все выплаты получили, а нас футболят, как хотят! Первое заявление чудесным образом пропало, второе проверяли месяц, теперь надо нести третье, а уже как бы всё. Что за издевательство?» — пишет жительница Шебекинского округа.

Некоторые комментаторы говорят, что для признания фактического проживания, судя по всему, придётся обращаться в суд. А ещё, по их словам, прошло две недели после заявлений о неопределённых сроках, и приём документов закончился. Примечательно, что Жданов ранее действительно говорил, что сроки не определены.

«Каких-то сроков мы не ограничивали. Понимаем, что у нас может возникнуть необходимость повторной подачи заявлений, повторного рассмотрения комиссией тех документов, которые уже были рассмотрены», — заявил чиновник в ходе одного из своих прямых эфиров.

Интересно, что на претензии шебекинцев отвечали и в региональном оперштабе. Правда, ответ вскоре по неизвестной причине удалили.

В итоге Владимир Жданов всё-таки решил прояснить ситуацию.

Информация о том, что приём документов в комиссию завершается: думаю, что многие из вас её видели или слышали. Количество обращений в целом снизилось, сотрудники управления соцзащиты работают с заявлениями. С заявлениями, которые были сданы ранее. Проводится работа по завершению процесса перечисления выплат тем жителям, чьи заявления комиссия ранее рассмотрела. Сегодня [11 августа — прим. ред.] приём документов от жителей завершается, а уже с понедельника комиссия начнёт информировать жителей о результатах работы в целом.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Выплаты#Общество#Приём документов#Фактическое проживание#Заявление#Региональный оперштаб#Управление соцзащиты#Наталья Корявых
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