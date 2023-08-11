Полиэтиленовая и армированная пленка: преимущества, свойства и области применения

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Изделия получили широкое распространение в разных сферах деятельности человека. Они имеют хорошие технические и эксплуатационные характеристики и при этом отличаются доступной стоимостью. Более подробно рассмотрим преимущества и положительные свойства этих материалов.
Подобное изделие представляет собой тонкое однородное непромокаемое полотно. Качественная полиэтиленовая пленка изготавливается из термопластичного полимера этилена. Продукция востребована на складах. Здесь ее используют для решения задач, связанных с хранением сырья, продукции, обеспечения защиты объектов от воздействия негативных факторов окружающей среды.
Довольно большим спросом полиэтиленовая пленка пользуется в сельскохозяйственном секторе. В этой сфере продукцию используют при обустройстве парников и теплиц, для укрывания собранного урожая и кормов для животных. Без полиэтиленовой пленки не обходится логистическая сфера. Продукция востребована в областях строительства, торговли, в разных направлениях промышленности, при проведении ремонтных работ.
К преимуществам полиэтиленовой пленки стоит отнести высокие показатели прочности на разрыв, ремонтопригодность, механическую и химическую стойкость. Этот материал отличается экологической безопасностью, способностью выдерживать ветровые нагрузки. Еще одно положительное свойство — стойкость к тепловому расширению, продолжительный срок эксплуатации.
Довольно большой популярностью пользуется армированная пленка. Она предлагается в виде трехслойного полотна, при создании которого используется два слоя светостабилизированной пленки. Между ними находится промежуточная армировочная сетка. Для производства промежуточной сетки используют полиэтилен высокого давления. К положительным свойствам этого материала стоит отнести высокую механическую прочность и устойчивость к растяжению.
Армированная пленка проявляет хорошую стойкость к температурным перепадам. Она выдерживает неблагоприятные погодные условия. Ее можно использовать при температуре от +90 до -45 градусов по Цельсию. Материал выдерживает как порывы ветра, так и сильные ливни, град. Он на протяжении продолжительного времени сохраняет свои первоначальные свойства.
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