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Полиэтиленовая и армированная пленка: преимущества, свойства и области применения

Полиэтиленовая и армированная пленка: преимущества, свойства и области применения

11 августа 2023, 10:59
Фото: pxhere.com
Полиэтиленовая и армированная пленка — качественный укрывной материал, который на данным момент пользуется довольно большим спросом.

Изделия получили широкое распространение в разных сферах деятельности человека. Они имеют хорошие технические и эксплуатационные характеристики и при этом отличаются доступной стоимостью. Более подробно рассмотрим преимущества и положительные свойства этих материалов.

Полиэтиленовая пленка и ее отличительные характеристики

Подобное изделие представляет собой тонкое однородное непромокаемое полотно. Качественная полиэтиленовая пленка изготавливается из термопластичного полимера этилена. Продукция востребована на складах. Здесь ее используют для решения задач, связанных с хранением сырья, продукции, обеспечения защиты объектов от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Довольно большим спросом полиэтиленовая пленка пользуется в сельскохозяйственном секторе. В этой сфере продукцию используют при обустройстве парников и теплиц, для укрывания собранного урожая и кормов для животных. Без полиэтиленовой пленки не обходится логистическая сфера. Продукция востребована в областях строительства, торговли, в разных направлениях промышленности, при проведении ремонтных работ.

К преимуществам полиэтиленовой пленки стоит отнести высокие показатели прочности на разрыв, ремонтопригодность, механическую и химическую стойкость. Этот материал отличается экологической безопасностью, способностью выдерживать ветровые нагрузки. Еще одно положительное свойство — стойкость к тепловому расширению, продолжительный срок эксплуатации.

Преимущества и свойства армированной пленки

Довольно большой популярностью пользуется армированная пленка. Она предлагается в виде трехслойного полотна, при создании которого используется два слоя светостабилизированной пленки. Между ними находится промежуточная армировочная сетка. Для производства промежуточной сетки используют полиэтилен высокого давления. К положительным свойствам этого материала стоит отнести высокую механическую прочность и устойчивость к растяжению.

Армированная пленка проявляет хорошую стойкость к температурным перепадам. Она выдерживает неблагоприятные погодные условия. Ее можно использовать при температуре от +90 до -45 градусов по Цельсию. Материал выдерживает как порывы ветра, так и сильные ливни, град. Он на протяжении продолжительного времени сохраняет свои первоначальные свойства.

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