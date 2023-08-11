Полиэтиленовая и армированная пленка: преимущества, свойства и области применения

Армированная пленка проявляет хорошую стойкость к температурным перепадам. Она выдерживает неблагоприятные погодные условия. Ее можно использовать при температуре от +90 до -45 градусов по Цельсию. Материал выдерживает как порывы ветра, так и сильные ливни, град. Он на протяжении продолжительного времени сохраняет свои первоначальные свойства.