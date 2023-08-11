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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Синоптики вновь пообещали разгул стихии в Белгородской области

Погода в Белгородской области ухудшится ещё больше: ожидаются «сильные грозы»

11 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI

Синоптики вновь пообещали разгул стихии в Белгородской области

В эту субботу, 12 августа, в регионе возможно ещё большее ухудшение погоды. Ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
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Погода

По информации синоптиков, в субботу, 12 августа, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями.

Ночью возможны кратковременные дожди, местами сильные. Днём также ожидаются непродолжительные дожди и грозы.

Ветер южной четверти 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +14…+19 °С. Днём потеплеет до +20…+25 °С.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 августа, ожидается резкое ухудшение погоды: дожди, грозы, град и ветер с порывами до 18 м/с.

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#Погода#Град#Гроза#Ветер#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород#Таисия Некрасова
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