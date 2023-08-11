Погода в Белгородской области ухудшится ещё больше: ожидаются «сильные грозы»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По информации синоптиков, в субботу, 12 августа, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями.
Ночью возможны кратковременные дожди, местами сильные. Днём также ожидаются непродолжительные дожди и грозы.
Ветер южной четверти 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +14…+19 °С. Днём потеплеет до +20…+25 °С.
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 августа, ожидается резкое ухудшение погоды: дожди, грозы, град и ветер с порывами до 18 м/с.