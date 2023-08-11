Один глааврач будет руководить двумя психбольницами в Белгородской области

А вот в областной клинической психоневрологической больнице с поддержкой военных оказалось сложнее, из-за чего даже вышел скандал. В прошлом году неизвестная женщина в социальных сетях пожаловалась губернатору на то, что в медучреждении принудительно собирают деньги на аптечки военным. Белгородка усомнилась, что средства направят именно военным, и попросила главу региона разобраться.