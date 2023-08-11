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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Один глааврач будет руководить двумя психбольницами в Белгородской области

Один глааврач будет руководить двумя психбольницами в Белгородской области

11 августа 2023, 07:24
Фото: Midjourney
Как стало известно Бел.Ру, Ольга Новикова будет руководить как Мандровской психиатрической больницей под Валуйками, так и областной клинической психоневрологической больницей.

На данный момент Ольга Новикова занимает должность главного врача в областной клинической психоневрологической больнице. Кроме того, с 4 августа этого года Новикова является исполняющей обязанности главного врача в Мандровской психиатрической больнице в селе Мандрово Валуйского горокруга.

По данным Бел.Ру, в последней Ольга Новикова работает на часть ставки. Таким образом, врач руководит сразу двумя медицинскими учреждениями в Белгородской области.

До этого 20 лет с 2002 года Мандровской больницей руководила Ольга Бережная. 3 августа она покинула пост главврача, уступив его Новиковой.

Отметим, что в январе этого года медучреждение получило благодарность от командования воинской части, принимающей участие в СВО. Мужчины из больницы заготавливали доски, а женщины — готовили еду.

А вот в областной клинической психоневрологической больнице с поддержкой военных оказалось сложнее, из-за чего даже вышел скандал. В прошлом году неизвестная женщина в социальных сетях пожаловалась губернатору на то, что в медучреждении принудительно собирают деньги на аптечки военным. Белгородка усомнилась, что средства направят именно военным, и попросила главу региона разобраться.

С сотрудников психдиспансера в Белгороде собирают деньги на аптечки военным
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