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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

Телевышка в Белгороде

На телевышке в Белгороде вновь изменят подсветку

11 августа 2023, 13:38
Фото: Bel.ru
Телевышка в Белгороде
Подсветку на время изменят в честь 22-летия Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). В связи с этим на телебашнях страны появятся разноцветные переливы, изображения салюта, праздничные слоганы, сообщает ТАСС.

13 августа телебашни по всей стране, включая Останкинскую, окрасятся в цвета флага РФ. На фасадах будут транслировать логотип РТРС, поздравления и различные иллюминации.

В Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону высветится логотип РТРС. На фасаде челябинской телебашни отобразят фейерверк и надпись «С днём рождения». В Перми, Саранске и Якутске будут транслировать разноцветные переливы.

Последний раз белгородская телевышка празднично подсвечивалась в День города — 5 августа. На медиаэкране башни появилась бегущая строка с поздравлением, а сама башня «нарядилась» в триколор, георгиевскую ленту, огни салюта и языки пламени.

Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни
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#Таисия Некрасова#Город#Телевышка#Иллюминация#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Подсветка
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