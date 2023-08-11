На телевышке в Белгороде вновь изменят подсветку

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
13 августа телебашни по всей стране, включая Останкинскую, окрасятся в цвета флага РФ. На фасадах будут транслировать логотип РТРС, поздравления и различные иллюминации.
В Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону высветится логотип РТРС. На фасаде челябинской телебашни отобразят фейерверк и надпись «С днём рождения». В Перми, Саранске и Якутске будут транслировать разноцветные переливы.
Последний раз белгородская телевышка празднично подсвечивалась в День города — 5 августа. На медиаэкране башни появилась бегущая строка с поздравлением, а сама башня «нарядилась» в триколор, георгиевскую ленту, огни салюта и языки пламени.