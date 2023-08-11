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Мужчину со шрамами на голове ищут в Белгороде

Мужчину со шрамами на голове ищут в Белгороде

11 августа 2023, 06:45
Фото: 1MI
Найти 47-летнего горожанина не могут с конца июня. Поиск мужчины объявил отряд «Лиза Алерт».

Пропал 47-летний житель Белгорода Виталий Каширин. О его местонахождении ничего не известно с 27 июня.

Особая примета пропавшего — многочисленные шрамы на голове. Рост мужчины — 183 см, телосложение худощавое. У белгородца русые с сединой волосы и короткая стрижка, серо-голубые глаза. В чём был одет, неизвестно.

Если вы видели белгородца или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по номеру горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, что продолжается поиск ещё одного мужчины — 45-летнего жителя Белгорода. Он пропал ещё раньше: о нём ничего не известно со 2 мая.

Ориентировка на пропавшего белгородцаОриентировка на пропавшего белгородца
Ориентировка на пропавшего белгородца
Фото: группа белгородского отряда "Лиза Алерт" в соцсети
В Белгороде с начала мая не могут найти мужчину
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#Инна Рогова#Поиск#Пропал человек#Лиза Алерт#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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