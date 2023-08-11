Мужчину со шрамами на голове ищут в Белгороде

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Пропал 47-летний житель Белгорода Виталий Каширин. О его местонахождении ничего не известно с 27 июня.
Особая примета пропавшего — многочисленные шрамы на голове. Рост мужчины — 183 см, телосложение худощавое. У белгородца русые с сединой волосы и короткая стрижка, серо-голубые глаза. В чём был одет, неизвестно.
Если вы видели белгородца или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по номеру горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что продолжается поиск ещё одного мужчины — 45-летнего жителя Белгорода. Он пропал ещё раньше: о нём ничего не известно со 2 мая.