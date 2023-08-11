Мужчина пострадал, три дома повреждены: чем закончились обстрелы Белгородской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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10 августа ВСУ вновь ударили по Белгородской области. Пострадал один человек — житель села Терезовка в Шебекинском горокруге. Он получил лёгкое осколочное ранение. Ему оказали необходимую медпомощь. Под огнём противника были и другие муниципалитеты.
По Наумовке, хутору Валковскому и Нехотеевке ударила артиллерия. В Журавлёвке беспилотник сбросил три осколочных боеприпаса. Ещё один БПЛА сбили в Соломино. Без последствий.
Богун-Городок обстреляли из миномёта. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Новопетровке дрон сбросил осколочный боеприпас. В Карабаново сбили беспилотник противника. Обошлось без последствий.
По хутору Старый ударили из миномёта. Пострадавших и разрушений нет.
По Горьковскому выпустили шесть миномётных снарядов. В трёх домах выбило окна, посекло фасады и заборы. В Глотово насчитали три прилёта из артиллерии. Из миномётов ударили по Дроновке и Мокрой Орловке. Никто не пострадал.
Семь прилётов из артиллерии насчитали на окраине Колотиловки. Без последствий.
Помимо Терезовки, ВСУ обстреляли из миномёта хутор Панков и село Муром — зафиксировано четыре и семь прилётов соответственно. Никто не пострадал. Разрушений также нет.