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Мужчина пострадал при очередном обстреле Белгородской области

Мужчина пострадал, три дома повреждены: чем закончились обстрелы Белгородской области

11 августа 2023, 08:57
Фото: 1MI

Мужчина пострадал при очередном обстреле Белгородской области

Житель Терезовки в Шебекинском горокруге получил лёгкое осколочное ранение. Ему уже оказали необходимую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

10 августа ВСУ вновь ударили по Белгородской области. Пострадал один человек — житель села Терезовка в Шебекинском горокруге. Он получил лёгкое осколочное ранение. Ему оказали необходимую медпомощь. Под огнём противника были и другие муниципалитеты.

Белгородский район

По Наумовке, хутору Валковскому и Нехотеевке ударила артиллерия. В Журавлёвке беспилотник сбросил три осколочных боеприпаса. Ещё один БПЛА сбили в Соломино. Без последствий.

Борисовский район

Богун-Городок обстреляли из миномёта. Никто не пострадал, разрушений нет.

Валуйский горокруг

В Новопетровке дрон сбросил осколочный боеприпас. В Карабаново сбили беспилотник противника. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

По хутору Старый ударили из миномёта. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский горокруг

По Горьковскому выпустили шесть миномётных снарядов. В трёх домах выбило окна, посекло фасады и заборы. В Глотово насчитали три прилёта из артиллерии. Из миномётов ударили по Дроновке и Мокрой Орловке. Никто не пострадал.

Краснояружский район

Семь прилётов из артиллерии насчитали на окраине Колотиловки. Без последствий.

Шебекинский горокруг

Помимо Терезовки, ВСУ обстреляли из миномёта хутор Панков и село Муром — зафиксировано четыре и семь прилётов соответственно. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Стало известно о ещё одном погибшем при обстреле в приграничье
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