Мужчина пострадал, три дома повреждены: чем закончились обстрелы Белгородской области

По Горьковскому выпустили шесть миномётных снарядов. В трёх домах выбило окна, посекло фасады и заборы. В Глотово насчитали три прилёта из артиллерии. Из миномётов ударили по Дроновке и Мокрой Орловке. Никто не пострадал.