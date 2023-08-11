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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Белгороде не будут запрещать чиновникам пользоваться «Айфонами»

Можно ли чиновникам из Белгорода пользоваться телефонами Apple?

11 августа 2023, 07:38
Фото: Bel.ru

В Белгороде не будут запрещать чиновникам пользоваться «Айфонами»

В начале августа сотрудников российских ведомств стали переводить с телефонов Apple на отечественные на базе системы «Аврора». Причина — соображения безопасности, так как американскую технику якобы могут взломать американские спецслужбы. Узнали, что с «Айфонами» делают в прифронтовом Белгороде.

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода в ответ на официальный запрос, в администрации города отсутствует запрет на использование сотрудниками техники компании Apple. Вводить в будущем его также на данный момент не планируют.

Редакция также поинтересовалась, какие меры защиты данных используют чиновники из мэрии Белгорода. Ответ горадминистрации приводим целиком:

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года N 149-Ф3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» администрация Белгорода оставляет за собой право не разглашать меры и способы, применяемые для обеспечения безопасности информации.

Напомним, что в июне этого года ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами.

В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. После этого чиновникам рекомендовали отказаться от использования такой техники премиум-класса.

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#Артем Черненко#Белгород#Чиновники#Телефоны Apple#Безопасность#Американские спецслужбы#Мэрия белгорода#Защита данных#Информационные технологии#Общество#Эксклюзив
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