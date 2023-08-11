Лучшие районы Белгорода для проживания в частном доме

В среднем в 2023 году частную недвижимость в районе Харгора Белгорода можно купить от 1,1 млн рублей за дом площадью 40 кв. м на участке в пять соток. Максимальная же цена в этом районе, как отмечается на сайтах объявлений, на сегодняшний день составляет 100 млн за коттедж площадью около 1000 кв. м на участке в сорок соток.