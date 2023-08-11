Лучшие районы Белгорода для проживания в частном доме

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Жизнь в частном секторе сочетает в себе все преимущества города и села: социальные, медицинские, образовательные, торговые и культурные учреждения в шаговой доступности наряду с комфортом проживания в просторном доме с личным участком и без соседей за стеной.
Лучшими локациями Белгорода для проживания как в квартире, так и в частном доме, традиционно считаются районы Харьковская гора, Новый-2 и пригородное село Таврово.
Район Харьковская гора (Харгора) считается одним из лучших мест для проживания в частном доме. В этой части Белгорода прекрасно развита социальная и транспортная инфраструктура, а еще здесь благоприятная экологическая обстановка.
Жилой фонд района Харгора Белгорода представлен многоквартирными новостройками и частными домами.
В районе Харьковская гора можно поселиться в небольшом частном доме, элитном коттедже или таунхаусе.
Это экологически чистая, зеленая территория с развитой инфраструктурой и хорошо налаженным транспортным сообщением с другими районами и центром Белгорода.
В среднем в 2023 году частную недвижимость в районе Харгора Белгорода можно купить от 1,1 млн рублей за дом площадью 40 кв. м на участке в пять соток. Максимальная же цена в этом районе, как отмечается на сайтах объявлений, на сегодняшний день составляет 100 млн за коттедж площадью около 1000 кв. м на участке в сорок соток.
Как правило, на стоимость частного жилья влияет его расположение, наличие в шаговой доступности магазинов, школ и детсадов, поликлиник и торгово-развлекательных центров. Немалую роль играет и экологическая обстановка. К примеру, в районе Харьковская гора нет промышленных предприятий, что делает его наиболее благоприятным.
Район Харьковская гора находится в южной части Белгорода, и через него пролегает одна из главных транспортных магистралей города — улица Щорса. Это позволяет жителям и многоэтажек, и частных домов без проблем попасть в любую часть Белгорода.
В Харгоре налажено регулярное движение общественного транспорта: интервал между автобусами составляет не более четверти часа, однако картину несколько портят пробки в часы пик, когда жители этого района Белгорода едут на своих автомобилях на работу и с работы.
Харьковская гора является спальным районом Белгорода, и на его территории предусмотрено большое количество школ и детских садов. Есть также высшие образовательные заведения: Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, институт культуры и Белгородский юридический институт МВД России.
Из организаций здравоохранения на Харгоре Белгорода представлены три поликлиники для взрослого населения, две — для детей, городская больница, детская областная больница, родильный дом и ряд частных клиник.
А еще на территории района Харьковская гора Белгорода есть досуговые центры для детей и взрослых, дворец спорта, ледовая арена, спортивно-развлекательный комплекс и кинотеатр. Что же касается магазинов, то в них недостатка тоже не ощущается.
В микрорайоне Новый-2 на юго-востоке Белгорода жизнь тихая и спокойная, в окружении природы. Здесь много зелени, есть река и лес, который в некоторых местах подбирается вплотную к многоэтажной и частной застройке. Кроме того, в этой городской локации нет промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду.
Среди частных домов мкр-на Новый-2 Белгорода есть коттеджи и таунхаусы, которые в основном рассчитаны на обеспеченных горожан.
Район считается элитным, что соответствующим образом сказывается на стоимости городской и частной недвижимости.
Приобрести жилье в частном секторе Нового-2 в Белгорода можно от 2,7 млн рублей за дом площадью в 50 кв. м на участке в пять соток. Цена на таунхаусы в этой локации на сайтах недвижимости начинается от 11,2 млн рублей за 130 «квадратов» на девяти сотках, а коттедж 660 кв. м на 14 сотках обойдется покупателю уже в 31 млн.
Микрорайон Новый-2 Белгорода появился после расширения микрорайона Новый, который, в свою очередь, относится к району Харьковская гора.
Единственным минусом проживания в Новом-2, по мнению горожан, является проблема с общественным транспортом — здесь имеется только одна автодорога, по которой курсирует один городской автобус. Но это местным жителям не особенно мешает, так как у подавляющего большинства из них имеются личные автомобили.
В Новом-2 хорошо развита инфраструктура. Здесь имеются детские образовательные учреждения, организации здравоохранения, почта, несколько парикмахерских и другие сервисы. Единственное, чего здесь не хватает, как полагают некоторые жители частного сектора микрорайона, так это возможностей для развлечений.
Село Таврово входит в состав Белгородского района региона, и в настоящее время это место достаточно популярно среди желающих жить на природе, но при этом вблизи к цивилизации. Проживать в частных домах Таврово, как и в мкр-не Новый-2 Белгорода предпочитают в основном обеспеченные люди.
В селе Таврово Белгородского муниципального района Белгородской области можно купить как небольшой дом, так и элитный коттедж.
Таврово является административным центром Тавровского сельского поселения в составе Белгородского района, и в нем имеются все возможности для комфортной жизни в частном доме.
Сегодня цены на недвижимость в селе Таврово представлены на сайтах объявлений в довольно широком диапазоне. В зависимости от размера и класса частного жилого строения, а также от участка земли под ним стоимость жилья варьируется от 1,2 млн рублей за дом площадью 40 кв. м на шести сотках до 30 млн за коттедж в 230 «квадратов» на 20 сотках.
Село Таврово находится в десяти километрах от Белгорода, на равнинной местности с лиственными лесами, в пяти километрах от Белгородского водохранилища.
Жителям села удобно добираться до Белгорода, но в часы пик здесь высока вероятность образования автомобильных пробок.
В селе Таврово Белгородской области хорошо развита инфраструктура. Здесь имеются детсад и школа, продуктовые магазины и супермаркеты.
Местные жители особо отмечают безопасность этой пригородной локации.
Выбирая частную недвижимость в Белгороде, необходимо учитывать не только стоимость жилья и его расположение, но и наличие в шаговой доступности школы и детского сада, если в семье есть ребенок, поликлиник, аптек и магазинов.
Важное значение играет и время в пути от дома до работы и обратно. Так, если локация расположена обособленно, высока вероятность образования на дорогах пробок в часы пик. И наконец, нужно учитывать экологию района и приобретать жилье в местах, где отсутствуют крупные автомагистрали, транспортные узлы и промышленные предприятия.
Чтобы как можно точнее оценить обстановку в выбранном месте для проживания, целесообразно будет запросить у продавца фото и видео с детальной информацией о доме и окружающем его пространстве.
Эксперты считают, что наиболее благоприятным временем для приобретения частного дома является январь, что обусловлено снижением спроса на ипотеку из-за новогодних каникул и, соответственно, снижением цен на жилье.
Целесообразно покупать недвижимость также в апреле, мае и в период летних отпусков, а также в середине — конце декабря. А вот в самом начале весны и на протяжении всей осени сделка может стать невыгодной, так как в эти периоды, согласно статистике, стоимость жилья может достигать своего пика.
При покупке жилья в частном секторе Белгорода участникам сделки необходимо подписать договор купли-продажи, после чего следует подать этот и другие документы, в числе которых должны быть также план строения, выписка из кадастра и согласие на продажу всех собственников, в Росреестр.
Для подачи пакета документов в ведомство следует обратиться в ближайший офис многофункциональных центров «Мои документы», либо это еще можно сделать с помощью банка. При этом потребуется оплатить госпошлину. Право собственности регистрируется в течение двух недель, после чего новому владельцу частного дома выдается выписка из ЕГРН.