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К обновлённому пляжу в Белгороде добавят ещё один рейс автобуса

К обновлённому пляжу в Белгороде добавят ещё один рейс автобуса

11 августа 2023, 11:22
Фото: 1MI
Добавят рейс на маршруте № 37 «Нефтебаза — улица Серафимовича — улица Горького», сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

После открытия пляжа «Берега» на улице Корочанской автобусу № 37 «Нефтебаза — улица Серафимовича — улица Горького» добавили один рейс. Отправляться он будет с нефтебазы в 21:00 в выходные дни, когда проводятся культурно-массовые мероприятия.

Ранее белгородцы оценили обновлённый Центральный пляж. Он открылся на левом берегу Северского Донца. На пляже оборудовано несколько точек с питанием. Пляж «Берега» открылся после масштабной реконструкции 6 августа.

Добавим, что белгородцы ранее интересовались, как они смогут добираться до рекреационной зоны. Дело в том, что пешеходный мост на территории ж/д вокзала сейчас закрыт. Городские власти пояснили, что на новый левый берег пляжа удобнее всего добираться общественным транспортом.

«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
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