К обновлённому пляжу в Белгороде добавят ещё один рейс автобуса

Добавим, что белгородцы ранее интересовались, как они смогут добираться до рекреационной зоны. Дело в том, что пешеходный мост на территории ж/д вокзала сейчас закрыт. Городские власти пояснили, что на новый левый берег пляжа удобнее всего добираться общественным транспортом.