К обновлённому пляжу в Белгороде добавят ещё один рейс автобуса

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
После открытия пляжа «Берега» на улице Корочанской автобусу № 37 «Нефтебаза — улица Серафимовича — улица Горького» добавили один рейс. Отправляться он будет с нефтебазы в 21:00 в выходные дни, когда проводятся культурно-массовые мероприятия.
Ранее белгородцы оценили обновлённый Центральный пляж. Он открылся на левом берегу Северского Донца. На пляже оборудовано несколько точек с питанием. Пляж «Берега» открылся после масштабной реконструкции 6 августа.
Добавим, что белгородцы ранее интересовались, как они смогут добираться до рекреационной зоны. Дело в том, что пешеходный мост на территории ж/д вокзала сейчас закрыт. Городские власти пояснили, что на новый левый берег пляжа удобнее всего добираться общественным транспортом.