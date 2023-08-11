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Громкие уголовные дела и непредотвращённое нападение: итоги дня по-белгородски

Громкие уголовные дела и непредотвращённое нападение: итоги дня по-белгородски

11 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Чиновников из ЦЭБа и Фонда ЖКХ задержали по обвинению в коррупции, двоих офицеров будут судить за непредотвращённое нападение ВСУ на Белгородскую область, а у шебекинцев возникли очередные проблемы с получением выплат.

Задержание чиновников

11 августа ФСБ задержала преступную группу чиновников из Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Белгородской области. Задержание проходило с помощью коллег из Москвы.

Сообщалось, что должностные лица двух предприятий организовали преступную схему по получению особо крупных взяток от коммерческих структур. Против них возбудили уголовные дела. Самих злоумышленников заключили под стражу.

Вскоре стало известно, что высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ задержали в связи с расследованием громкого уголовного дел в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева. Последнего подозревают в получении взятки двумя автомобилями, он активно сотрудничает со следствием.

Чуть позже стали известны фамилии фигурантов уголовного дела. Это начальник управления финансов и работы с собственниками фонда ЖКХ Андрей Внуков, начальник абонентского отдела Юлия Овчарова. Со стороны регоператора задержаны бывший и. о. гендиректора Даниил Медведев и его заместитель по экономике Кирилл Попов.

Добавим, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего исполняющего обязанности гендиректора белгородского ЦЭБа. Остальные фигуранты тоже находятся под стражей.

ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области
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Обвинения офицеров

Двоих российских офицеров будут судить за нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ после начала СВО. Речь идёт об атаке ВСУ на склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка 27 апреля 2022 года. Тогда погибли семеро военнослужащих, ранения получили ещё 43. Более того, уничтожено 15 единиц техники, повреждено ещё 30.

Фигурантами дела стали подполковник и майор. Последнего арестовали по ходатайству следствия. Задержан ли подполковник, неизвестно. Следствие сначала велось в Белгородской области, затем его передали из гарнизонного следственного отдела СКР в управление комитета по Западному военному округу.

Обвиняемым грозят длительные сроки. Добавим, что часть 2 данной статьи впервые применяется в следственно-судебной практике. Представители офицеров и военного следствия от комментариев воздержались.

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Проблемы с выплатами

В Белгородской области с 10 августа перестали принимать документы по фактическому проживанию в Шебекинском горокруге для последующего получения выплат. Это вызвало недоумение у жителей, поскольку ранее глава муниципалитета Владимир Жданов заявил, что сроки подачи документов не определены. Шебекинцы возмутились в комментариях на странице губернатора.

Вскоре Жданов прояснил ситуацию. По его словам, количество обращений в целом снизилось. Теперь приём документов от жителей завершается, а уже с понедельника комиссия начнёт информировать жителей о результатах работы в целом.

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