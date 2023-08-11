Громкие уголовные дела и непредотвращённое нападение: итоги дня по-белгородски

Двоих российских офицеров будут судить за нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ после начала СВО. Речь идёт об атаке ВСУ на склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка 27 апреля 2022 года. Тогда погибли семеро военнослужащих, ранения получили ещё 43. Более того, уничтожено 15 единиц техники, повреждено ещё 30.