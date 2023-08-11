Директором не буду, владельцем буду: Жерновой поменял роли в белгородском «ФИТе»

Последний тоже занимал должность директора компании — с 2007 по 2016 годы. Затем на этом посту его сменил Жерновой. Сам Мирошников перешёл позже в правительство Белгородской области. Под его управлением работало Минцифры региона: работало успешно, да так, что Мирошников попал в топ-100 влиятельных белгородцев. Но в июле этого года чиновник покинул область — пошёл на повышение.