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В белгородской «Фабрике информационных технологий» сменился директор

Директором не буду, владельцем буду: Жерновой поменял роли в белгородском «ФИТе»

11 августа 2023, 08:21
Фото: Midjourney

В белгородской «Фабрике информационных технологий» сменился директор

Беницифиар белгородской «Фабрики информационных технологий» («ФИТ») Фёдор Жерновой перестал руководить своей же компанией. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», теперь у фирмы другой директор.

Теперь по документам руководителем «ФИТа» числится Наталия Матяева. Со 2 августа она имеет право действовать без доверенности.

До неё руководителем компании был её единоличный владелец Фёдор Жерновой. Также ранее долями «ФИТа» владели Валерия Строкова (33%) и Евгений Мирошников (33%).

Последний тоже занимал должность директора компании — с 2007 по 2016 годы. Затем на этом посту его сменил Жерновой. Сам Мирошников перешёл позже в правительство Белгородской области. Под его управлением работало Минцифры региона: работало успешно, да так, что Мирошников попал в топ-100 влиятельных белгородцев. Но в июле этого года чиновник покинул область — пошёл на повышение.

Компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва). Компания отчиталась об убытках на 24 млн рублей в прошлом году.

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