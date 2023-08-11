Директором не буду, владельцем буду: Жерновой поменял роли в белгородском «ФИТе»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Теперь по документам руководителем «ФИТа» числится Наталия Матяева. Со 2 августа она имеет право действовать без доверенности.
До неё руководителем компании был её единоличный владелец Фёдор Жерновой. Также ранее долями «ФИТа» владели Валерия Строкова (33%) и Евгений Мирошников (33%).
Последний тоже занимал должность директора компании — с 2007 по 2016 годы. Затем на этом посту его сменил Жерновой. Сам Мирошников перешёл позже в правительство Белгородской области. Под его управлением работало Минцифры региона: работало успешно, да так, что Мирошников попал в топ-100 влиятельных белгородцев. Но в июле этого года чиновник покинул область — пошёл на повышение.
Компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва). Компания отчиталась об убытках на 24 млн рублей в прошлом году.