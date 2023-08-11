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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Непогода в Масловой Пристани

Девять зданий осталось восстановить после разгула стихии под Белгородом

11 августа 2023, 13:09
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Непогода в Масловой Пристани
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов в ходе прямого эфира рассказал, как продвигаются работы по устранению последствий непогоды в посёлке Маслова Пристань. Большая часть зданий уже восстановлена, работы планируют завершить до воскресенья, 13 августа.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов заявил, что на сегодняшний день после разгула стихии в Масловой Пристани осталось восстановить семь многоквартирных и два частных дома. Также продолжается уборка поваленных деревьев. В основном повреждены кровля и окна зданий.

Кровлю в школе искусств и сельской администрации уже привели в порядок. Строительные бригады ориентируются на погодные условия. В целом все работы планируют завершить до воскресенья.

Напомним, 7 августа на Белгородскую область обрушилась непогода. В посёлке Маслова Пристань Шебекинского горокруга из-за ливня и ветра повреждения получили более 20 многоквартирных домов и 21 частное домовладение. Пострадали соцобъекты. Были разрушены кровли, окна зданий, заборы и ЛЭП.

Также повреждения от сильного дождя и ветра были зафиксированы в Краснояружском, Волоконовском, Борисовском районах, в Грайворонском горокруге и в областном центре.

Школа, МКД, частные дома и авто пострадали от разгула стихии в Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Общество#Разрушения#Непогода#Ливень#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Маслова пристань#Владимир Жданов
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