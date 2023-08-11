Девять зданий осталось восстановить после разгула стихии под Белгородом

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов заявил, что на сегодняшний день после разгула стихии в Масловой Пристани осталось восстановить семь многоквартирных и два частных дома. Также продолжается уборка поваленных деревьев. В основном повреждены кровля и окна зданий.