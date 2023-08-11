Девять зданий осталось восстановить после разгула стихии под Белгородом

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов заявил, что на сегодняшний день после разгула стихии в Масловой Пристани осталось восстановить семь многоквартирных и два частных дома. Также продолжается уборка поваленных деревьев. В основном повреждены кровля и окна зданий.
Кровлю в школе искусств и сельской администрации уже привели в порядок. Строительные бригады ориентируются на погодные условия. В целом все работы планируют завершить до воскресенья.
Напомним, 7 августа на Белгородскую область обрушилась непогода. В посёлке Маслова Пристань Шебекинского горокруга из-за ливня и ветра повреждения получили более 20 многоквартирных домов и 21 частное домовладение. Пострадали соцобъекты. Были разрушены кровли, окна зданий, заборы и ЛЭП.
Также повреждения от сильного дождя и ветра были зафиксированы в Краснояружском, Волоконовском, Борисовском районах, в Грайворонском горокруге и в областном центре.