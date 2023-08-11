Что известно о пострадавших в двух ДТП на одном перекрёстке в Белгороде?

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Published Сегодня, 09:36
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10 августа в 9:20 на пересечении улиц Магистральной и Губкина в Белгороде произошло ДТП. Daewoo Nexia под управлением 24-летнего водителя столкнулся с Nissan Almera 40-летней женщины. По предварительным данным, молодой человек проехал на красный свет. В результате аварии пострадали водитель Nissan Almera и её 23-летняя пассажирка. После оказания медпомощи их отпустили.
В тот же день на пересечении проспекта Славы и улицы Белгородского полка в 15:40 29-летний водитель КамАЗа наехал на 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на зелёный свет светофора. Пенсионерку госпитализировали.
На том же перекрёстке спустя 10 минут 73-летний водитель Toyota Corolla проехал на красный свет светофора и столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 30-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель Nissan, его 20-летний пассажир и 73-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Они получили травмы разной степени тяжести.
Напомним, что утром 11 августа в районе «Леруа Мерлен» в Белгороде произошла жёсткая авария с участием такси. В ДТП пострадали семь человек, один из них — ребёнок.