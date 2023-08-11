Что известно о пострадавших в двух ДТП на одном перекрёстке в Белгороде?

10 августа в 9:20 на пересечении улиц Магистральной и Губкина в Белгороде произошло ДТП. Daewoo Nexia под управлением 24-летнего водителя столкнулся с Nissan Almera 40-летней женщины. По предварительным данным, молодой человек проехал на красный свет. В результате аварии пострадали водитель Nissan Almera и её 23-летняя пассажирка. После оказания медпомощи их отпустили.