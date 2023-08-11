Белгородцев испугала «ядовито-зелёная» вода в Пикник-парке: фото

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Вода в Пикник-парке окрасилась в ярко-зелёный цвет. Соответствующее фото публикуют белгородцы. Судя по всему, это просто цветение воды, но оттенок весьма озадачил горожан.
Ранее в Белгородской области образовались красные «реки». Их заметили весной в Красненском и Красногвардейском районах. После проверки специалистов выяснилось, что там более 15 видов пестицидов. В одном случае даже возбудили уголовное дело.
В августе стало известно о загрязнении реки Оскол. Вода покрылась белым налётом неизвестного происхождения, от неё чувствовался неприятный запах. Предполагалось, что произошёл сброс отходов в реку.
Ещё среди проблем с реками были и заросли камыша в реке Северский Донец в районе улицы Костюкова в Белгороде. Чиновники ответили, что чистить реку в ближайшее время не будут, так как делали это в прошлом году.