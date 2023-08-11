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Вода ядовито-зелёного цвета в Пикник-парке озадачила белгородцев

Белгородцев испугала «ядовито-зелёная» вода в Пикник-парке: фото

11 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI

Вода ядовито-зелёного цвета в Пикник-парке озадачила белгородцев

Вода в Пикник-парке приобрела ядовито-зелёный цвет, чем весьма озадачила горожан. Фото опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».
Сюжет
Вода

Вода в Пикник-парке окрасилась в ярко-зелёный цвет. Соответствующее фото публикуют белгородцы. Судя по всему, это просто цветение воды, но оттенок весьма озадачил горожан.

Ранее в Белгородской области образовались красные «реки». Их заметили весной в Красненском и Красногвардейском районах. После проверки специалистов выяснилось, что там более 15 видов пестицидов. В одном случае даже возбудили уголовное дело.

В августе стало известно о загрязнении реки Оскол. Вода покрылась белым налётом неизвестного происхождения, от неё чувствовался неприятный запах. Предполагалось, что произошёл сброс отходов в реку.

Ещё среди проблем с реками были и заросли камыша в реке Северский Донец в районе улицы Костюкова в Белгороде. Чиновники ответили, что чистить реку в ближайшее время не будут, так как делали это в прошлом году.

Вода в Пикник-паркеВода в Пикник-парке
Вода в Пикник-паркеВода в Пикник-парке
Вода в Пикник-парке
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Ущерб от красных рек в Белгородской области оценили в 11,4 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вода#Город#Реки#Пикник-парк#Загрязнение#Цветение#Фотофакт
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