Белгородский министр образования прокомментировал скандал с вожатой в Крыму

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Скандальную вожатую, которая кричала на детей из Шебекинского округа и угрожала им в порыве истерики, уже уволили. Её отстранили от работы днём 11 августа. Сейчас проводится расследование случившегося в лагере «Мультфильм».
В лагерь к нашим детям приезжали врачи, психологи и руководитель «Бригантины Белогорья» — психологи и медики уже работают на месте с детьми. Жду доклада по видео-связи директора «Бригантины Белогорья» Елены Лазаревны Боевой. Завтра обязательно встречусь с родителями наших ребят.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области
Заместитель губернатора отметил, что сложившаяся ситуация в очередной раз подтвердила правильность подхода Вячеслава Гладкова: устраивать на работу с белгородскими детьми в лагерь в Крыму нужно только жителей нашего региона. Именно так отбирали вожатых и воспитателей в «Бригантину Белогорья».