Белгородский министр образования прокомментировал скандал с вожатой в Крыму

Заместитель губернатора отметил, что сложившаяся ситуация в очередной раз подтвердила правильность подхода Вячеслава Гладкова: устраивать на работу с белгородскими детьми в лагерь в Крыму нужно только жителей нашего региона. Именно так отбирали вожатых и воспитателей в «Бригантину Белогорья».