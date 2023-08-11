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Published Сегодня, 16:28

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Updated Сегодня, 16:30

Белгородский министр образования прокомментировал скандал с вожатой в Крыму

Белгородский министр образования прокомментировал скандал с вожатой в Крыму

11 августа 2023, 16:28
Фото: Bel.ru
Сейчас в детском лагере в Крыму проводится расследование. Пока с детьми находятся специалисты, своё мнение высказал Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

Скандальную вожатую, которая кричала на детей из Шебекинского округа и угрожала им в порыве истерики, уже уволили. Её отстранили от работы днём 11 августа. Сейчас проводится расследование случившегося в лагере «Мультфильм».

В лагерь к нашим детям приезжали врачи, психологи и руководитель «Бригантины Белогорья» — психологи и медики уже работают на месте с детьми. Жду доклада по видео-связи директора «Бригантины Белогорья» Елены Лазаревны Боевой. Завтра обязательно встречусь с родителями наших ребят.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области

Заместитель губернатора отметил, что сложившаяся ситуация в очередной раз подтвердила правильность подхода Вячеслава Гладкова: устраивать на работу с белгородскими детьми в лагерь в Крыму нужно только жителей нашего региона. Именно так отбирали вожатых и воспитателей в «Бригантину Белогорья».

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#Кристина Семенчук#Общество#Дети#Андрей Милёхин#Крым#Белгородская область#Детский лагерь#Скандал#Министр образования
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