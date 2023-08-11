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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

Юрий Дьячков покинул горсовет Белгорода

Белгородский горсовет поддержал уход одного из депутатов

11 августа 2023, 11:48
Фото: 1MI

Юрий Дьячков покинул горсовет Белгорода

Юрий Дьячков решил уйти из городского совета досрочно. Вопрос о сложении полномочий депутата по одномандатному избирательному округу №17 рассмотрели на внеочередном заседании совета.

Депутаты горсовета Белгорода рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий депутата по одномандатному избирательному округу №17 Юрия Дьячкова — его решение поддержали. Тему обсудили на внеочередном заседании 11 августа.

Как рассказал председатель горсовета Вадим Радченко, поступил проект решения, подготовленный на основании заявления депутата Дьячкова. Он хотел уйти в отставку по собственному желанию 26 июля.

Коллеги его в этом решении поддержали. Принятое решение распространяется на правоотношения, возникшие 26 июля 2023 года.

Экс-депутат Белгородского городского совета, предприниматель Юрий Дьячков перешёл в облдуму после отставки депутатов Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва. Последние ранее сложили свои полномочия досрочно.

Что касается самого Дьячкова, он родился в Белгороде. Окончил БГТУ им. Шухова, а затем — Московскую международную высшую школу бизнеса. С 2009 года экс-депутат горсовета возглавляет Федерацию гиревого спорта Белгородской области, с 2012 года является членом экспертной группы Агентства стратегических инициатив в регионе. Также он руководит ООО «Шоколад».

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