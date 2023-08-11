Белгородский горсовет поддержал уход одного из депутатов

Что касается самого Дьячкова, он родился в Белгороде. Окончил БГТУ им. Шухова, а затем — Московскую международную высшую школу бизнеса. С 2009 года экс-депутат горсовета возглавляет Федерацию гиревого спорта Белгородской области, с 2012 года является членом экспертной группы Агентства стратегических инициатив в регионе. Также он руководит ООО «Шоколад».