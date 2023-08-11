Белгородские власти и жители Разумного пришли к согласию по застройке в районе ИЖС

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Напомним, ранее жители Разумного-22 обратились к губернатору Вячеславу Гладкову и попросили не строить новый жилой массив в их районе. Примечательно, что дома предназначены для людей из приграничья, которые в настоящее время проживают в местах временного размещения. Это жители Журавлёвки, Нехотеевки и Красного Хутора.
Чтобы решить вопрос, с белгородцами встретились представители регионального правительства, в том числе министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
Как рассказали жители микрорайона, они переживают, что из-за появления новых домов не справится существующая инфраструктура (система водоснабжения, канализация), которой и так практически нет.
На все вопросы постаралась ответить региональный министр строительства. Она рассказала, что планируемый к размещению жилой комплекс не предполагает подключение к существующей сети водоснабжения.
Есть схема, определена точка подключения. Это будет отдельная ветка водопровода. Предусматривается бурение отдельной скважины.
Оксана Козлитина
Что касается проблем с канализацией, чиновница отметила, что с прошлого года ведётся строительство новой ГКНС в районе объездной. В итоге существующие мощности по приёмке стоков расширятся и от жилых домов отведут отдельную ветку, которую подключат к существующему коллектору.
Жители Разумного отметили, что готовы поддержать переселенцев, но попросили не возводить четырёхэтажки, а заменить их двухэтажными домами.
Есть стоимость строительства и выделенные деньги. К сожалению, если перейти на двухэтажные жилые дома в двух кварталах, то произойдёт увеличение стоимости. При этом сумма выделена не только на строительство дома, но и на подключение всех инженерных сетей.
Оксана Козлитина
По итогам встречи стороны пришли к тому, что необходимо рассмотреть вариант размещения домов, отделяя их от частного сектора высокорастущими деревьями. Так, три четырёхэтажных дома могут появиться на улице Энтузиастов и столько же домов — на обратной стороне улицы. Также будет буферная зона, которая станет общественным местом отдыха. Что именно там появится — предложат жители.
Также по поручению министра водоканал подготовит предложения по мероприятиям, которые позволят улучшить качество питьевого водоснабжения микрорайона.
Наша первая конструктивная встреча. Сделали определённые выводы. Нашли варианты и предложения. Видим, что мы друг друга понимаем и друг друга услышали. Продолжим встречаться в еженедельном формате, потому что нужно отработать ещё ряд моментов.
Оксана Козлитина
Итогами встречи поделился и житель Разумного Сергей Красков.
Впервые нас услышали. Приятно. Конструктив получился. Диалог настроен на положительное решение данной проблемы. Хотим высказать особую благодарность нашему министру, Оксане Петровне (Козлитина — прим.ред.). Человек настроен на положительное решение проблемы. Жители микрорайона также хотят, чтобы вопрос с нашими переселенцами быстрее решился и люди начали жить в человеческих условиях.
Сергей Красков