Белгородские власти и жители Разумного пришли к согласию по застройке в районе ИЖС

По итогам встречи стороны пришли к тому, что необходимо рассмотреть вариант размещения домов, отделяя их от частного сектора высокорастущими деревьями. Так, три четырёхэтажных дома могут появиться на улице Энтузиастов и столько же домов — на обратной стороне улицы. Также будет буферная зона, которая станет общественным местом отдыха. Что именно там появится — предложат жители.