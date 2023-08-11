Белгородка украла жильё своей свекрови мошенническим путём

Как уточнили в надзорном ведомстве, жительница Губкина ввела в заблуждение свою свекровь и получила от неё электронную подпись. Последнюю она использовала при подписании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка. Таким образом, у потерпевшей похитили 2 млн рублей. Деньги обвиняемая потратила на свои нужды.