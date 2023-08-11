Белгородка украла жильё своей свекрови мошенническим путём

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Уголовное дело против 40-летней жительницы Губкина, которая отобрала жильё у собственной свекрови мошенническим путём, направили на рассмотрение в суд. Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение.
Женщину обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. При этом потерпевшая потеряла право жильё.
Как уточнили в надзорном ведомстве, жительница Губкина ввела в заблуждение свою свекровь и получила от неё электронную подпись. Последнюю она использовала при подписании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка. Таким образом, у потерпевшей похитили 2 млн рублей. Деньги обвиняемая потратила на свои нужды.
Уголовное дело направили на рассмотрение в Губкинский городской суд.