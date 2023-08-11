Белгородец подрался в подъезде с пьяными мужчинами и довёл их до комы

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Белгородец избил двоих мужчин так сильно, что они впали в кому. Напал он на них из-за шума.
В отдел полиции от медиков поступило сообщение о том, что в больницу попали два пациента в тяжёлом состоянии. Полицейские выехали на место происшествия и узнали, что именно произошло.
Как оказалось, конфликт произошёл в подъезде. Белгородец на лестничной клетке заметил двоих мужчин. Они были в гостях у соседки и громко себя вели. Все трое в тот момент были выпившими. Между ними завязалась драка. После избиения фигурант скрылся.
Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый горожанин. Его уже задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч.3 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.