Белгородец подрался в подъезде с пьяными мужчинами и довёл их до комы

Как оказалось, конфликт произошёл в подъезде. Белгородец на лестничной клетке заметил двоих мужчин. Они были в гостях у соседки и громко себя вели. Все трое в тот момент были выпившими. Между ними завязалась драка. После избиения фигурант скрылся.