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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Белгородец поборется за звание лучшего таксиста страны

Белгородец поборется за звание лучшего таксиста страны

11 августа 2023, 14:23
Фото: пресс-служба конкурса
В Чебоксарах пройдёт финал конкурса «Лучший водитель такси в России». Представлять Белгородскую область будет Василий Водяницкий, сообщили в пресс-службе организатора соревнования.
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Конкурс

Белгородец на федеральном уровне поборется за звание лучшего таксиста страны. В Чебоксарах пройдёт финал конкурса «Лучший водитель такси в России». Представлять Белгородскую область будет Василий Водяницкий. Он поборется за новый автомобиль и 150 000 рублей.

Финал пройдёт с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Таксисты сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. Ещё им придётся поучаствовать в творческом конкурсе. От финалистов потребуют рассказать о достопримечательностях и особенностях родного края.

Отметим, что за призовые места положена денежная награда. За второе место — 100 тыс. рублей, а за третье — 50 тыс. рублей.

Добавим, что Василий Водяницкий — победитель регионального этапа конкурса.

Василий ВодяницкийВасилий Водяницкий
Василий Водяницкий
Фото: пресс-служба конкурса
Таксисты в Белгородской области будут работать по новым правилам
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