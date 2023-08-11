Белгородец поборется за звание лучшего таксиста страны

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Белгородец на федеральном уровне поборется за звание лучшего таксиста страны. В Чебоксарах пройдёт финал конкурса «Лучший водитель такси в России». Представлять Белгородскую область будет Василий Водяницкий. Он поборется за новый автомобиль и 150 000 рублей.
Финал пройдёт с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Таксисты сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. Ещё им придётся поучаствовать в творческом конкурсе. От финалистов потребуют рассказать о достопримечательностях и особенностях родного края.
Отметим, что за призовые места положена денежная награда. За второе место — 100 тыс. рублей, а за третье — 50 тыс. рублей.
Добавим, что Василий Водяницкий — победитель регионального этапа конкурса.