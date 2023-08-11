Белгородец поборется за звание лучшего таксиста страны

Финал пройдёт с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Таксисты сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. Ещё им придётся поучаствовать в творческом конкурсе. От финалистов потребуют рассказать о достопримечательностях и особенностях родного края.