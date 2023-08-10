«Ждём, когда кто-нибудь погибнет?» Белгородцы требуют починить подпорную стену

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Жители дома №37 по улице 5 Августа в Белгороде обратились в комментариях соцсети к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой решить проблему стоянки дома, которая «уплыла» 27 июля во время обильных дождей. Со слов горожан, подпорная стена, укрепляющая автомобильную стоянку, была разрушена из-за непогоды, повредились автомобили.
Вот, что пишут жители МКД в комментариях к посту губернатора, подкрепляя свои слова видео.
«Жители указанного дома буквально на своих руках вынесли припаркованные авто с разваливающейся автостоянки. Автомобильную стоянку, расположенную в паре шагов от дома, просто смыло в огороды. Соответственно, некуда парковать авто жителям дома. Сохраняется риск, что при следующем ливне смоет в эти же огороды весь указанный многоквартирный дом (155 квартир) со всеми жильцами»,
— написал белгородец Александр Антипов.
«Полностью согласен! Ливнёвки не работают, из-за этого постоянно смывает асфальт с дороги. Как дождь, так у нас огромная лужа посреди двора. А лестницу около 35-го дома размыло так, что теперь не пройти. 1 сентября детям ходить в школы и сады…»,
— ответил на комментарий другой белгородец.
«А вот в день, когда было затопление — 27 июля, когда спасали всем двором автотранспорт, который был на грани обрушения со стоянки в огород. Вот если бы кто-нибудь из людей упал с обрыва и на него упал автомобиль — кто бы тогда отвечал? <…> Или администрация с ЖЭУ ждут, пока кто-нибудь пострадает или погибнет из-за обрушившейся стоянки и из-за бездействия ведомств?»
— негодует ещё один мужчина.
«Действительно, люди рисковали своей жизнью, спасая машины. На видео чётко слышно как жители говорят впереди стоящим у капота авто отойти. Ибо опасно. Ибо обрыв. И течение воды»,
— ответила белгородка.
«В 2011 году была аналогичная ситуация с парковкой, тогда её сильно размыло, но до опорной стены разве что дело не дошло, и так же спасали машины. Сейчас 2023-й! И ничего за этот период времени не было сделано! Что ещё должно произойти?!»
— задаёт резонный вопрос ещё одна пользовательница соцсети.
«И размытая парковка, и лестница, на которой легко убиться, — многолетние проблемы нашего дома и двора. При следующем таком дожде дом поплывёт? Ведь теперь отсутствует даже минимальная подпорная стена»,
— негодует жительница дома.
«Присоединяюсь ко всему сказанному! Очень плачевная ситуация! Машины ставить некуда. Опасный обрыв. Лестница просто кошмар, держится на честном слове, а по ней продолжают бегать дети»,
— ответила ещё одна пользовательница соцсети.
Как сообщают жители дома, они неоднократно обращались с этой проблемой в городскую администрацию, в управком и лично к главе управы №10 «5 Августа». Чиновники в курсе ситуации, но ничего не меняется годами.
«Бездействие чиновников — это сущее безобразие и полнейшая халатность к работе по благоустройству территории. Прошу Вас принять меры реагирования в целях воздействия на соответствующих лиц для наведения надлежащего порядка»,
— отметил Александр Антипов.
Жители дома не дождались наведения порядка управкомом. После бури 30 июля белгородцы инициировали субботник и своими силами убрали часть придомовой территории.
Напомним, 27 июля Белгород накрыл мощный ливень. Повалило десятки деревьев по всему городу. Под воду ушли прежде всего центральные улицы города. Пострадали дома и автомобили.
Читатели в тот день поделились с Бел.Ру кадрами в том числе с улицы 5 Августа, 37, где из-за обильных осадков машины со стоянки буквально уплыли в огороды.