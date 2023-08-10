«Ждём, когда кто-нибудь погибнет?» Белгородцы требуют починить подпорную стену

Жители дома №37 по улице 5 Августа в Белгороде обратились в комментариях соцсети к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой решить проблему стоянки дома, которая «уплыла» 27 июля во время обильных дождей. Со слов горожан, подпорная стена, укрепляющая автомобильную стоянку, была разрушена из-за непогоды, повредились автомобили.



Вот, что пишут жители МКД в комментариях к посту губернатора, подкрепляя свои слова видео.