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Долгострой в Майском

Заброшенное здание под Белгородом, с которого упала школьница, оградили забором

10 августа 2023, 14:56
Фото: кадр из видео ОНФ
Долгострой в Майском

Забор у долгостроя под Белгородом поставили только после падения девочки

По периметру долгостроя в посёлке Майский установили бетонный забор и вагончик для охранников. Об этом сообщает ОНФ по Белгородской области в соцсетях.

Предполагается, что теперь в опасное здание будет крайне трудно попасть — по всему периметру установили двухметровый бетонный забор. Также поставили вагончик для круглосуточного наблюдения и привели в порядок территорию заброшенного здания.

Долгострою в Майском уже десять лет, но туда беспрепятственно проникали дети, подростки и маргиналы. Здание решили оградить только после несчастного случая, когда в июне с четвёртого этажа упала школьница. Девочка тяжело травмирована и проходит лечение в больнице.

Известно, что здание принадлежит ООО «Кемеровская горнопроходческая компания». Организация является собственником девяти недостроенных объектов. После инцидента с падением с высоты школьницы прокуратура потребовала от директора компании устранить нарушения и направила представление в его адрес. Сейчас дело находится под контролем ведомства.

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#Таисия Некрасова#Белгородский район#Долгострой#Падение#Несчастный случай#Забор#Общество#Белгородская область#Майский
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