Заброшенное здание под Белгородом, с которого упала школьница, оградили забором

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Предполагается, что теперь в опасное здание будет крайне трудно попасть — по всему периметру установили двухметровый бетонный забор. Также поставили вагончик для круглосуточного наблюдения и привели в порядок территорию заброшенного здания.
Долгострою в Майском уже десять лет, но туда беспрепятственно проникали дети, подростки и маргиналы. Здание решили оградить только после несчастного случая, когда в июне с четвёртого этажа упала школьница. Девочка тяжело травмирована и проходит лечение в больнице.
Известно, что здание принадлежит ООО «Кемеровская горнопроходческая компания». Организация является собственником девяти недостроенных объектов. После инцидента с падением с высоты школьницы прокуратура потребовала от директора компании устранить нарушения и направила представление в его адрес. Сейчас дело находится под контролем ведомства.