Заброшенное здание под Белгородом, с которого упала школьница, оградили забором

Долгострою в Майском уже десять лет, но туда беспрепятственно проникали дети, подростки и маргиналы. Здание решили оградить только после несчастного случая, когда в июне с четвёртого этажа упала школьница. Девочка тяжело травмирована и проходит лечение в больнице.