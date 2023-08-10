Вячеслав Гладков поделился подробностями работы белгородских «Поездов здоровья»

Позже сообщалось, что у 30 эвакуированных шебекинцев обнаружили при обследовании подозрение на рак. По состоянию на 13 июля в ПВР проверили здоровье более 1 тыс. человек. У 15 из них нашли признаки заболевания системы кровообращения.