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Обследования в «Поездах здоровья» прошли 20 тысяч белгородцев

Вячеслав Гладков поделился подробностями работы белгородских «Поездов здоровья»

10 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI

Обследования в «Поездах здоровья» прошли 20 тысяч белгородцев

В этом году обследование прошли 20 тысяч человек. Онкозаболевания удалось выявить у 200 пациентов, сообщил губернатор.

В Белгородской области продолжают работать «Поезда здоровья». Их в регионе создали для того, чтобы сделать медицину более доступной в отдалённых населённых пунктах.

Всего в области действует четыре таких «поезда». В этом году обследование прошли 20 тыс. белгородцев. Только онкологию выявили у 200 пациентов.

«Поезда здоровья» на этой неделе будут работать в Старооскольском, Алексеевском и Валуйском городских округах. Ознакомиться с графиком можно на сайте белгородского минздрава.

В июне «Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев. Речь о тех, кого эвакуировали из Шебекинского горокруга. Причём девять человек нуждались в госпитализации.

Также губернатор Вячеслав Гладков тогда извинился перед жителями региона, которые не смогли пройти медобследования из-за ситуации.

Позже сообщалось, что у 30 эвакуированных шебекинцев обнаружили при обследовании подозрение на рак. По состоянию на 13 июля в ПВР проверили здоровье более 1 тыс. человек. У 15 из них нашли признаки заболевания системы кровообращения.

«Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев
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