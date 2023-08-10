Вторая смена и поборы: Вячеслав Гладков рассказал о фейках перед 1 сентября

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
С одних родителей собирают деньги на разные нужды детских садов и школ, другим рассказывают о вторых сменах с 16:00 до 20:00, третьим — о несуществующих продлёнках. Чтобы прекратить распространение фейков перед новым учебным годом, в белгородском правительстве решили внедрить новый механизм коммуникации с родителями. Запустят его с понедельника, 14 сентября. Что конкретно это будет, глава региона пообещал рассказать на еженедельном оперативном совещании.
С понедельника начнёт действовать механизм сбора информации в рамках подготовки к 1 сентября. Действительно, поступает очень много вопросов. Понимаем, что необходим другой механизм коммуникации с родителями. С понедельника будем его запускать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам губернатора, администрации детских садов и школ перестраховываются и придумывают не совсем правильные вещи: кто-то начинает собирать деньги, кто-то не может объяснить, каким образом будет обеспечиваться дополнительная защита детей, будут ли продлёнки и вторые смены. Поэтому родители переживают и не понимают, что происходит. Особое беспокойство вызывает слух о вторых сменах в школах с 16 до 20 часов.
Никаких занятий с 16 до 20 часов никто не будет проводить. Индивидуальные решения, которые принимают директора, будут обсуждаться со всеми родителями. Директора проведут встречи не только с родительским комитетом, но и со всеми родителями по всем классам. Объяснят, обсудят и примем взвешенное общее решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, сегодня администрации Белгорода рассказала о режиме работы школ в новом учебном году. В числе новшеств – потоковый режим и ступенчатое начало занятий. Но окончательное решение по формату работы учреждений ещё не принято — его озвучат 25 августа.