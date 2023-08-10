Вторая смена и поборы: Вячеслав Гладков рассказал о фейках перед 1 сентября

По словам губернатора, администрации детских садов и школ перестраховываются и придумывают не совсем правильные вещи: кто-то начинает собирать деньги, кто-то не может объяснить, каким образом будет обеспечиваться дополнительная защита детей, будут ли продлёнки и вторые смены. Поэтому родители переживают и не понимают, что происходит. Особое беспокойство вызывает слух о вторых сменах в школах с 16 до 20 часов.