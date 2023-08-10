В валуйском детсаду персонал заставляют платить за работу

Напомним, 8 августа глава региона зачитывал другую жалобу о поборах в школе: в посёлке Комсомольский Белгородского района с родителей собирают по 300 рублей на бомбоубежище в школе, иначе грозят оставить детей на дистанте. Гладков ответил, что это противозаконно и посоветовал написать заявление в прокуратуру.