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Published Сегодня, 17:53

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Updated Сегодня, 17:55

В валуйском детсаду персонал заставляют платить за работу

В валуйском детсаду персонал заставляют платить за работу

10 августа 2023, 17:53
Фото: Midjourney
Необычная жалоба поступила губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в социальных сетях 10 августа. Жительница Валуек Дарья рассказала о том, что персонал детского сада заставляют платить по 350 рублей за медикаменты.

«Зачем в детском саду с персонала собирают по 350 рублей на медикаменты? В Валуйках закончились деньги?» — недоумённо спросила женщина.

Вячеслав Гладков честно признался, что не знает, на какие цели собираются эти средства и какие медикаменты собираются на них закупать.

Если кто-то просит с вас 350 рублей на медикаменты, просьба написать заявление в прокуратуру. Я думаю, что это безобразие сразу же прекратится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 8 августа глава региона зачитывал другую жалобу о поборах в школе: в посёлке Комсомольский Белгородского района с родителей собирают по 300 рублей на бомбоубежище в школе, иначе грозят оставить детей на дистанте. Гладков ответил, что это противозаконно и посоветовал написать заявление в прокуратуру.

С белгородцев собирают деньги для бомбоубежища в школе
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#Артем Черненко#Валуйки#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Детсад#Общество#Побор#Прокуратура#Медикаменты
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