В валуйском детсаду персонал заставляют платить за работу

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
«Зачем в детском саду с персонала собирают по 350 рублей на медикаменты? В Валуйках закончились деньги?» — недоумённо спросила женщина.
Вячеслав Гладков честно признался, что не знает, на какие цели собираются эти средства и какие медикаменты собираются на них закупать.
Если кто-то просит с вас 350 рублей на медикаменты, просьба написать заявление в прокуратуру. Я думаю, что это безобразие сразу же прекратится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 8 августа глава региона зачитывал другую жалобу о поборах в школе: в посёлке Комсомольский Белгородского района с родителей собирают по 300 рублей на бомбоубежище в школе, иначе грозят оставить детей на дистанте. Гладков ответил, что это противозаконно и посоветовал написать заявление в прокуратуру.