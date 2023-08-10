В центре Белгорода у школы заметили бесхозную машину с украинскими номерами

Раз в правоохранительных органах никак не отреагировали на разбитую машину у гимназии в центре в преддверии начала нового учебного года, разбираться пришлось губернатору. Он поблагодарил женщину за беспокойство и сообщил, что уже дал поручение руководителю совета безопасности области — в ближайшее время всё выяснят и проблему решат.