В центре Белгорода у школы заметили бесхозную машину с украинскими номерами

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение жительницы Белгорода Натальи. Она сообщила о подозрительной машине в центре города, которая находится на одном месте больше месяца:
На улице Островского напротив школы №1 стоит уже более месяца бесхозная разбитая машина ВАЗ-2107 с украинскими номерами. Обращались в полицию — реакции никакой.
Раз в правоохранительных органах никак не отреагировали на разбитую машину у гимназии в центре в преддверии начала нового учебного года, разбираться пришлось губернатору. Он поблагодарил женщину за беспокойство и сообщил, что уже дал поручение руководителю совета безопасности области — в ближайшее время всё выяснят и проблему решат.