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В центре Белгорода у школы заметили бесхозную машину с украинскими номерами

В центре Белгорода у школы заметили бесхозную машину с украинскими номерами

10 августа 2023, 20:41
Фото: Midjourney
По словам местной жительницы, в полиции на такое заявление никак не отреагировали. Пришлось разбираться главе региона.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение жительницы Белгорода Натальи. Она сообщила о подозрительной машине в центре города, которая находится на одном месте больше месяца:

На улице Островского напротив школы №1 стоит уже более месяца бесхозная разбитая машина ВАЗ-2107 с украинскими номерами. Обращались в полицию — реакции никакой.

Раз в правоохранительных органах никак не отреагировали на разбитую машину у гимназии в центре в преддверии начала нового учебного года, разбираться пришлось губернатору. Он поблагодарил женщину за беспокойство и сообщил, что уже дал поручение руководителю совета безопасности области — в ближайшее время всё выяснят и проблему решат.

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#Артем Черненко#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Брошенные машины#Украинские номера#Правоохранительные органы
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