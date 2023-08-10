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Обязательную эвакуацию объявили в Купянском районе

В части региона, граничащего с Белгородской областью, объявили обязательную эвакуацию

10 августа 2023, 13:44
Фото: 1MI

Обязательную эвакуацию объявили в Купянском районе

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич, сообщает РИА «Новости».
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СВО

Власти объявили эвакуацию в части Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич. Речь идёт конкретно о Купянском районе.

Как следует из документа, проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины связано с ситуацией в сфере безопасности на территории Купянского района. Распоряжение опубликовали на украинском сайте «Объектив», пишет агентство.

Сообщается, что эвакуацию проведут в 53 населённых пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Коснётся она территории посёлков и сёл, приближенных к зоне боевых действий. Речь о Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах. Частично эвакуации пройдут в Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской сельских общинах, а также в Купянской городской территориальной общине.

Ранее стало известно об эвакуациях в приграничье Сумской области. Решение местные власти объяснили боевыми действиями. Более того, глава ВГА Виталий Ганчев говорил о вывозе людей и документов из Харькова.

Стало известно о возможной эвакуации в ещё одном граничащем с Белгородчиной регионе
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#Обязательная эвакуация#Спецоперация#СВО#Наталья Корявых#Белгородская область#Украина#Харьковская область#Андрей Канашевич#Эвакуация#Боевые действия#Купянский район#Купянск
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