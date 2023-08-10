В части региона, граничащего с Белгородской областью, объявили обязательную эвакуацию

Сообщается, что эвакуацию проведут в 53 населённых пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Коснётся она территории посёлков и сёл, приближенных к зоне боевых действий. Речь о Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах. Частично эвакуации пройдут в Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской сельских общинах, а также в Купянской городской территориальной общине.