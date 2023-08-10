В части региона, граничащего с Белгородской областью, объявили обязательную эвакуацию

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Власти объявили эвакуацию в части Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич. Речь идёт конкретно о Купянском районе.
Как следует из документа, проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины связано с ситуацией в сфере безопасности на территории Купянского района. Распоряжение опубликовали на украинском сайте «Объектив», пишет агентство.
Сообщается, что эвакуацию проведут в 53 населённых пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Коснётся она территории посёлков и сёл, приближенных к зоне боевых действий. Речь о Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах. Частично эвакуации пройдут в Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской сельских общинах, а также в Купянской городской территориальной общине.
Ранее стало известно об эвакуациях в приграничье Сумской области. Решение местные власти объяснили боевыми действиями. Более того, глава ВГА Виталий Ганчев говорил о вывозе людей и документов из Харькова.