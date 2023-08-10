В ботсаду в Белгороде выращивают виноград для производства вина

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» выращивают виноград для последующего производства вина. Как рассказал директор Объединённого центра генетических технологий Алексей Дейкин, учёные нашли способ, позволяющий увеличить приживаемость саженцев растений с 60% до 97%.
В ботсаду уже можно наблюдать первый урожай винограда. Предназначен он не только для производства вина, но и для изготовления соков.
Сейчас на маточном поле плодоносят растения, высаженные год назад. Так, с одного куста в среднем за сезон можно собрать от 7 до 12 килограммов винограда. Возможно, урожай осенью передадут индустриальным партнёрам.
Ранее сообщалось, что белгородские учёные-генетики на базе НИУ «БелГУ» работают над созданием нового сорта винограда. Предполагается, что проект должен помочь заместить импортное сырьё.