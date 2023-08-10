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Published Сегодня, 15:17

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В ботсаду в Белгороде выращивают виноград для производства вина

В ботсаду в Белгороде выращивают виноград для производства вина

10 августа 2023, 15:17
Фото: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»
Учёные НИУ «БелГУ» нашли эффективный способ размножения винограда северных сортов. Растения, высаженные год назад, уже дают плоды, сообщает пресс-служба госуниверситета.

В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» выращивают виноград для последующего производства вина. Как рассказал директор Объединённого центра генетических технологий Алексей Дейкин, учёные нашли способ, позволяющий увеличить приживаемость саженцев растений с 60% до 97%.

В ботсаду уже можно наблюдать первый урожай винограда. Предназначен он не только для производства вина, но и для изготовления соков.

Сейчас на маточном поле плодоносят растения, высаженные год назад. Так, с одного куста в среднем за сезон можно собрать от 7 до 12 килограммов винограда. Возможно, урожай осенью передадут индустриальным партнёрам.

Ранее сообщалось, что белгородские учёные-генетики на базе НИУ «БелГУ» работают над созданием нового сорта винограда. Предполагается, что проект должен помочь заместить импортное сырьё.

Выращивание винограда для производства вина и соковВыращивание винограда для производства вина и соков
Выращивание винограда для производства вина и соковВыращивание винограда для производства вина и соков
Выращивание винограда для производства вина и соковВыращивание винограда для производства вина и соков
Выращивание винограда для производства вина и соковВыращивание винограда для производства вина и соков
Выращивание винограда для производства вина и соков
Фото: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»
Учёные-генетики НИУ «БелГУ» работают над созданием нового сорта винограда
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