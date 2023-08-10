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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Последствия непогоды, фото тематическое

В Белгородской области продолжают подсчитывать причинённый стихией ущерб

10 августа 2023, 12:17
Фото: 1MI
Последствия непогоды, фото тематическое
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев в соцсетях сообщил о последствиях грозы, прошедшей по территории муниципалитета. Пострадали дома, ЛЭП, повалены десятки деревьев.

Со слов главы горокруга, из-за стихии повалено 29 деревьев, повреждено 29 ЛЭП. Изрядно пострадали и домовладения грайвононцев. Так, в селе Головчино из-за мощного ливня и ветра сорвало 40 листов шифера с крыш домов. Пострадала крыша в Мокроорловской администрации.

С последствиями частично справились: упавшие деревья убрали, привели в порядок улицы. Линии электропередачи также восстановили. Завершён подомовой обход, зафиксированы повреждения. В ближайшее время службы приступят к ремонту повреждённых домов.

Напомним, 7 августа непогода обрушилась на несколько районов региона. Пострадал в том числе Белгородский район: повреждены хозпостройки, один дом, ЛЭП, ветром повалило 44 дерева.

От сильного ливня и ветра также пострадали Шебекинский горокруг, Краснояружский, Волоконовский и Борисовский районы. Повреждения получили дома, автомобили, соцобъекты. Наблюдались проблемы со светом, были повалены деревья. Власти пообещали людям помочь с восстановлением.

Деревья от сильного ветра в тот день повалило и в Белгороде.

Дом и хозпостройки пострадали, упали 44 дерева: последствия непогоды под Белгородом
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