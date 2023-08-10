В Белгородской области продолжают подсчитывать причинённый стихией ущерб

Со слов главы горокруга, из-за стихии повалено 29 деревьев, повреждено 29 ЛЭП. Изрядно пострадали и домовладения грайвононцев. Так, в селе Головчино из-за мощного ливня и ветра сорвало 40 листов шифера с крыш домов. Пострадала крыша в Мокроорловской администрации.