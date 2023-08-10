В Белгородской области начались масштабные учения силовиков

Вячеслав Гладков рассказал, что за 1,5 года в регионе уже многократно отработан механизм взаимодействия власти и силовых структур на фоне СВО и постоянных форс-мажоров. Но совершенству нет предела: сейчас участникам учений нужно сделать разбор типичных ошибок, которые обнаружились на примере работы с Шебекино, и подготовиться к возможным новым вызовам, так как ситуация на границе продолжает оставаться непростой.