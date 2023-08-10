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В Белгородской области начались масштабные учения силовиков

В Белгородской области начались масштабные учения силовиков

10 августа 2023, 20:11
Фото: соцсети губернатора Белгородской области
10 августа в Белгородской области начался четвёртый этап учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ЧС), рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Первый этап власти провели ещё 1,5 года назад — в марте 2022 года, когда готовилась эвакуация приграничных сёл из-за обстрелов.
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СВО

Основная цель таких учений — научиться защищать мирное население в условиях чрезвычайной ситуации, а для этого все силовые структуры региона должны научиться действовать максимально слаженно и оперативно. Участвуют в них представители администраций разных уровней и силовых структур: Росгвардии, МЧС, Минобороны и полиции.

Вячеслав Гладков рассказал, что за 1,5 года в регионе уже многократно отработан механизм взаимодействия власти и силовых структур на фоне СВО и постоянных форс-мажоров. Но совершенству нет предела: сейчас участникам учений нужно сделать разбор типичных ошибок, которые обнаружились на примере работы с Шебекино, и подготовиться к возможным новым вызовам, так как ситуация на границе продолжает оставаться непростой.

Обстрелы продолжаются. Слава богу, что их меньше в десятки раз, в некоторых муниципальных образованиях количество обстрелов сократилось в сотни раз по сравнению с периодом двухмесячной давности. Но ситуация может измениться в любую секунду в любом муниципалитете.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в начале августа белгородская самооборона провела первые учения с детьми в возрасте от 8 до 14 лет. Они выезжали на полигон, где каждому ребёнку давался свой позывной. Вместе со взрослыми юные белгородцы проходили полосу препятствий, упражнялись в стрельбе и учились собирать и разбирать автомат. Такие учения в областная самооборона планирует проводить регулярно.

Фото: соцсети губернатора Белгородской области
Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет
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#Артем Черненко#СВО#Общество#Учения#Военные учения#Силовики#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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