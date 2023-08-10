В Белгородской области начались масштабные учения силовиков

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Основная цель таких учений — научиться защищать мирное население в условиях чрезвычайной ситуации, а для этого все силовые структуры региона должны научиться действовать максимально слаженно и оперативно. Участвуют в них представители администраций разных уровней и силовых структур: Росгвардии, МЧС, Минобороны и полиции.
Вячеслав Гладков рассказал, что за 1,5 года в регионе уже многократно отработан механизм взаимодействия власти и силовых структур на фоне СВО и постоянных форс-мажоров. Но совершенству нет предела: сейчас участникам учений нужно сделать разбор типичных ошибок, которые обнаружились на примере работы с Шебекино, и подготовиться к возможным новым вызовам, так как ситуация на границе продолжает оставаться непростой.
Обстрелы продолжаются. Слава богу, что их меньше в десятки раз, в некоторых муниципальных образованиях количество обстрелов сократилось в сотни раз по сравнению с периодом двухмесячной давности. Но ситуация может измениться в любую секунду в любом муниципалитете.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в начале августа белгородская самооборона провела первые учения с детьми в возрасте от 8 до 14 лет. Они выезжали на полигон, где каждому ребёнку давался свой позывной. Вместе со взрослыми юные белгородцы проходили полосу препятствий, упражнялись в стрельбе и учились собирать и разбирать автомат. Такие учения в областная самооборона планирует проводить регулярно.