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Published Сегодня, 19:26

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Updated Сегодня, 19:31

В Белгородской области многодетная семья сдала в аренду полученный от властей дом

В Белгородской области многодетная семья сдала в аренду полученный от властей дом

10 августа 2023, 19:26
Фото: 1MI
Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Индивидуальный жилой дом для многодетной семьи построили за государственный счёт, но жить в нём получатели социальной помощи не стали, а сдали в аренду.

«Вы только посмотрите, что творится с вашей губернаторской программой. Я о программе по строительству индивидуальных жилых домов для многодетных семей. Вы предоставили семье дом, они арендой решили пополнить свой бюджет. Я позвонила сегодня в агентство недвижимости, где риэлтор подтвердил, что данный дом построен для многодетной семьи», — написала белгородка по имени Елена.

Вячеслав Гладков признался, что сначала не поверил в правдивость этой информации. Но после проверки выяснилось, что это так — построенный государством дом для многодетной семьи действительно сдаётся в аренду в Белгородской области.

Белгородские власти намерены разобраться в этой ситуации: завтра многодетную семью ждёт встреча с представителями правительства. Если выяснится, что она получила жильё незаконно, виновные понесут наказание вплоть до увольнения, пообещал губернатор.

Огромное количество многодетных семей живут просто в нечеловеческих условиях — так родилась эта программа. Значит, будем искать законные способы забрать дом и отдать другой семье. Мне кажется, это было бы справедливо. Я очень расстроен, что у нас такой факт есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона пообещал, что для предотвращения подобных случаев в будущем региональные власти внесут изменения в программу по строительству домов для многодетных семей: будут забирать жильё, если оно не будет заселено в течение месяца после сдачи, и запрещать его приватизировать в первой год жизни, пока чиновники не убедятся, что дом семье действительно нужен.

«Мы выделяли деньги не для того, чтобы кто-то наживался, сдавая в аренду», — добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, в начале июня губернатор вручил ключи от домов 19 многодетным семьям из Белгорода. Самый большой дом получила семья Ечиных, воспитывающая девятерых детей.

Новое жильё получили 19 многодетных семей из Белгорода
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Многодетная семья#Губернаторская программа#Аренда#Общество
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