В Белгородской области многодетная семья сдала в аренду полученный от властей дом

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
«Вы только посмотрите, что творится с вашей губернаторской программой. Я о программе по строительству индивидуальных жилых домов для многодетных семей. Вы предоставили семье дом, они арендой решили пополнить свой бюджет. Я позвонила сегодня в агентство недвижимости, где риэлтор подтвердил, что данный дом построен для многодетной семьи», — написала белгородка по имени Елена.
Вячеслав Гладков признался, что сначала не поверил в правдивость этой информации. Но после проверки выяснилось, что это так — построенный государством дом для многодетной семьи действительно сдаётся в аренду в Белгородской области.
Белгородские власти намерены разобраться в этой ситуации: завтра многодетную семью ждёт встреча с представителями правительства. Если выяснится, что она получила жильё незаконно, виновные понесут наказание вплоть до увольнения, пообещал губернатор.
Огромное количество многодетных семей живут просто в нечеловеческих условиях — так родилась эта программа. Значит, будем искать законные способы забрать дом и отдать другой семье. Мне кажется, это было бы справедливо. Я очень расстроен, что у нас такой факт есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона пообещал, что для предотвращения подобных случаев в будущем региональные власти внесут изменения в программу по строительству домов для многодетных семей: будут забирать жильё, если оно не будет заселено в течение месяца после сдачи, и запрещать его приватизировать в первой год жизни, пока чиновники не убедятся, что дом семье действительно нужен.
«Мы выделяли деньги не для того, чтобы кто-то наживался, сдавая в аренду», — добавил Вячеслав Гладков.
Напомним, в начале июня губернатор вручил ключи от домов 19 многодетным семьям из Белгорода. Самый большой дом получила семья Ечиных, воспитывающая девятерых детей.