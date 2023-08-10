В Белгородской области многодетная семья сдала в аренду полученный от властей дом

Глава региона пообещал, что для предотвращения подобных случаев в будущем региональные власти внесут изменения в программу по строительству домов для многодетных семей: будут забирать жильё, если оно не будет заселено в течение месяца после сдачи, и запрещать его приватизировать в первой год жизни, пока чиновники не убедятся, что дом семье действительно нужен.