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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Белгороде с начала мая не могут найти мужчину

В Белгороде с начала мая не могут найти мужчину

10 августа 2023, 12:36
Фото: группа отряда «Лиза Арлерт»
Местонахождение Алексея Карпова неизвестно со 2 мая. Информацию о поисках опубликовали в группе отряда «Лиза Арлерт» в соцсети.

В Белгороде разыскивают мужчину, пропавшего ещё в мае. Согласно представленной информации, местонахождение 45-летнего Алексея Карпова неизвестно со 2 мая.

Рост белгородца — 180 см, телосложение худощавое. Волосы чёрные, а глаза тёмно-зелёные. Во что горожанин был одет в день исчезновения, неизвестно.

Всех тех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее сообщалось, что другого пропавшего в конце мая белгородца нашли мёртвым. Житель Разумного ушёл из дома 29 мая и не вернулся. Тело 49-летнего мужчины обнаружили 6 августа. Первичный осмотр тела погибшего показал, что смерть не была насильственной. Ожидались результаты судмедэкспертизы.

Фото: группа отряда «Лиза Арлерт»
Пропавшего в конце мая белгородца нашли погибшим
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