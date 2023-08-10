В Белгороде с начала мая не могут найти мужчину

Ранее сообщалось, что другого пропавшего в конце мая белгородца нашли мёртвым. Житель Разумного ушёл из дома 29 мая и не вернулся. Тело 49-летнего мужчины обнаружили 6 августа. Первичный осмотр тела погибшего показал, что смерть не была насильственной. Ожидались результаты судмедэкспертизы.