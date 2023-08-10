В Белгороде с начала мая не могут найти мужчину

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Белгороде разыскивают мужчину, пропавшего ещё в мае. Согласно представленной информации, местонахождение 45-летнего Алексея Карпова неизвестно со 2 мая.
Рост белгородца — 180 см, телосложение худощавое. Волосы чёрные, а глаза тёмно-зелёные. Во что горожанин был одет в день исчезновения, неизвестно.
Всех тех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.
Ранее сообщалось, что другого пропавшего в конце мая белгородца нашли мёртвым. Житель Разумного ушёл из дома 29 мая и не вернулся. Тело 49-летнего мужчины обнаружили 6 августа. Первичный осмотр тела погибшего показал, что смерть не была насильственной. Ожидались результаты судмедэкспертизы.