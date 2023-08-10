В Белгороде ещё один автобус перевели на двойное прикладывание карты

Автобус №234 курсирует по маршруту ТПУ «Амбар» — Разумное-54 — улица Лосева. Новая система оплаты проезда в нём заработает уже 11 августа. При первом контакте с терминалом платёж за проезд будет зарезервирован, а после второго прикладывания к валидатору устройство автоматически рассчитает плату за проделанный путь и спишет нужную сумму с карты.