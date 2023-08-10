В Белгороде ещё один автобус перевели на двойное прикладывание карты

Posted Сегодня, 20:58
Published Сегодня, 20:58
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Автобус №234 курсирует по маршруту ТПУ «Амбар» — Разумное-54 — улица Лосева. Новая система оплаты проезда в нём заработает уже 11 августа. При первом контакте с терминалом платёж за проезд будет зарезервирован, а после второго прикладывания к валидатору устройство автоматически рассчитает плату за проделанный путь и спишет нужную сумму с карты.
Если пассажир забудет приложить карту к валидатору при выходе из автобуса, с его счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки автобуса.
Стоит отметить, что маршрут №234 стал 36-м в Белгородской агломерации, где решено ввести систему оплаты check in\check out. Напомним, по такой же системе оплаты с 4 августа работает и пригородный маршрут № 102 «„Энергомаш“ — Майский».