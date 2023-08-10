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В Белгороде ещё один автобус перевели на двойное прикладывание карты

В Белгороде ещё один автобус перевели на двойное прикладывание карты

10 августа 2023, 20:58
Фото: Bel.ru
Пригородный автобусный маршрут №234 собираются перевести на систему оплаты check in\check out, когда банковскую карту нужно прикладывать к валидатору на входе и при выходе из автобуса, рассказали в минтрансе Белгородской области.

Автобус №234 курсирует по маршруту ТПУ «Амбар» — Разумное-54 — улица Лосева. Новая система оплаты проезда в нём заработает уже 11 августа. При первом контакте с терминалом платёж за проезд будет зарезервирован, а после второго прикладывания к валидатору устройство автоматически рассчитает плату за проделанный путь и спишет нужную сумму с карты.

Если пассажир забудет приложить карту к валидатору при выходе из автобуса, с его счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки автобуса.

Стоит отметить, что маршрут №234 стал 36-м в Белгородской агломерации, где решено ввести систему оплаты check in\check out. Напомним, по такой же системе оплаты с 4 августа работает и пригородный маршрут № 102 «„Энергомаш“ — Майский».

Стало известно о новых изменениях в работе общественного транспорта в Белгороде
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#Артем Черненко#Автобусы#Общественный транспорт#Chek-in/chek-out#Белгород#Город
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