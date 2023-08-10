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На окнах школ Белгорода появится бронеплёнка

«Увидели возможные риски»: педагогам Белгорода показали обстрелянную школу в Муроме

10 августа 2023, 11:19
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

На окнах школ Белгорода появится бронеплёнка

Школы Белгорода готовят к началу учебного года. В учреждениях, где нет подвалов, в качестве укрытий задействуют «слепые» зоны, защищённые несущими стенами, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. На окна повесят бронеплёнку.
Сюжет
Школы

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о подготовке школ Белгорода к новому учебному году. Во всех образовательных учреждениях должны обеспечить безопасные условия.

Окна в школах оклеят специальной бронеплёнкой. Сделают это в ближайшее время. Как заявил Демидов, плёнка показала свою эффективность в ходе проведённых испытаний.

Также во всех учреждениях оборудуют укрытия. В тех школах, где подвалов нет, в качестве укрытий задействуют «слепые» зоны, защищённые несущими стенами.

По словам градоначальника, он встречался с руководителями городских школ. Они обсуждали актуальные вопросы, в том числе алгоритмы действий во всех возможных нештатных ситуациях. «Надеемся, что применять их не придётся», — добавил мэр.

Помимо этого, некоторые педагоги Белгорода посетили школу в Муроме, которая не раз попадала под обстрелы. Поездку преподаватели совершили для того, чтобы увидеть возможные последствия и риски.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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