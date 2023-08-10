«Увидели возможные риски»: педагогам Белгорода показали обстрелянную школу в Муроме

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о подготовке школ Белгорода к новому учебному году. Во всех образовательных учреждениях должны обеспечить безопасные условия.
Окна в школах оклеят специальной бронеплёнкой. Сделают это в ближайшее время. Как заявил Демидов, плёнка показала свою эффективность в ходе проведённых испытаний.
Также во всех учреждениях оборудуют укрытия. В тех школах, где подвалов нет, в качестве укрытий задействуют «слепые» зоны, защищённые несущими стенами.
По словам градоначальника, он встречался с руководителями городских школ. Они обсуждали актуальные вопросы, в том числе алгоритмы действий во всех возможных нештатных ситуациях. «Надеемся, что применять их не придётся», — добавил мэр.
Помимо этого, некоторые педагоги Белгорода посетили школу в Муроме, которая не раз попадала под обстрелы. Поездку преподаватели совершили для того, чтобы увидеть возможные последствия и риски.