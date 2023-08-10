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У мэрии Белгорода не возникло претензий к работе ДНД

У мэрии Белгорода, в отличие от губернатора, нет претензий к работе дружинников

10 августа 2023, 07:20
Фото: 1MI

У мэрии Белгорода не возникло претензий к работе ДНД

Как оказалось, городские власти не проводили проверку денежных поощрений членов дружин, несмотря на критику губернатора. Ранее Вячеслав Гладков остался недоволен работой ДНД и говорил, что деньги стоило бы направлять на содержание самообороны. Подробности сообщает «Фонарь».

Мэрия Белгорода не имеет претензий к работе дружинников. Как оказалось, городские власти не проверяли ДНД, несмотря на недовольство губернатора Вячеслава Гладкова по этому вопросу. Ранее он говорил, что бюджет следует направить на территориальную самооборону.

По информации издания, в Белгороде проверяли работу дружин и выявили нарушения при распределении финансирования на поощрения. Якобы участники ДНД не дежурили на улицах, но премии получали. Редакция направила запрос в городскую администрацию. Чиновники информацию опровергли, заявив, что проверку они даже не проводили.

«Проверки дежурств ДНД осуществляются УМВД России по городу Белгороду, администрацией города Белгорода и командирами добровольных народных дружин. Нарушений выявлено не было», — заявили в мэрии.

Также в администрации пояснили, что денежное поощрение за дежурство — это 150 рублей в час по будням и 200 рублей по выходным и праздникам. Сумма выплат зависит от количества дежурств.

Напомним, в июле во время прямого эфира губернатор раскритиковал работу ДНД в Белгороде. Глава региона посчитал, что дружины в областном центре работают формально и не справляются с поставленными задачами. Как говорил Гладков, деньги тратятся, но результата практически нет.

Губернатор раскритиковал работу ДНД в Белгороде
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