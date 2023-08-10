У мэрии Белгорода, в отличие от губернатора, нет претензий к работе дружинников

По информации издания, в Белгороде проверяли работу дружин и выявили нарушения при распределении финансирования на поощрения. Якобы участники ДНД не дежурили на улицах, но премии получали. Редакция направила запрос в городскую администрацию. Чиновники информацию опровергли, заявив, что проверку они даже не проводили.